En el Sexenio se Destinarán 350 mil mdp en Infraestructura Educativa; en Siete Años de Transformación se Invirtió más que en 18 Años de la Época Neoliberal: Presidenta Sheinbaum

Con LEEN, 26 mil mdp Para Mejoramiento de 75 mil 405 Escuelas

En siete años de la Cuarta Transformación se invirtieron 341 mil 786 mdp; en la época neoliberal se invirtieron tan solo 304 mil 907 mdp en 18 años.

Con La Escuela es Nuestra (LEEN) se destinarán 26 mil mdp para acciones de mejoramiento en 75 mil 405 escuelas; se beneficiarán a 8.5 millones de estudiantes.

Estudiantes de tercer año de secundaria tienen hasta el 17 de abril para inscribirse a Mi derecho, mi lugar en la página miderechomilugar.gob.mx: SEP.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que al final de su sexenio se habrán invertido 350 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura educativa, ya que la educación pública es centro de la Cuarta Transformación, la cual, en siete años, de 2019 a 2026, ha destinado 341 mil 786 mdp a este sector, mientras que en 18 años de la época neoliberal tan solo se invirtieron 304 mil 907 mdp.

“En el sexenio vamos a invertir 350 mil millones de pesos, en mejoras de las escuelas y nuevas escuelas desde Educación Básica hasta Educación Superior. Y vean nada más la diferencia, en siete años se está invirtiendo más que lo que se invirtió en 18 años. Esto es lo que nosotros estamos convencidos de que la educación es un derecho y que las y los niños tienen que ir a las escuelas bien, con mantenimiento o nuevas escuelas, esto es realmente la esencia de la Cuarta Transformación y la educación como centro de la Transformación, la educación pública”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que a la inversión en infraestructura educativa se suman los 160 mil mdp destinados a las becas para estudiantes, al aumento salarial y creación de más plazas en beneficio de los profesores, más escuelas de Educación Media Superior y Superior, el Bachillerato Nacional, entre otras acciones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que, de los 350 mil mdp que se invertirán en todo el sexenio, 113 mil 732 mdp corresponden a lo que se destinará este año. Además, señaló que, de la inversión total, el 45 por ciento corresponden al programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

Los recursos también se destinan a la meta de crear 200 mil nuevos lugares, para ello, expuso, se invierten más de 13 mil mdp para más de 500 acciones en educación Media Superior en 2026, mientras que en 2025 fueron 88 acciones. Además, la inversión en la Universidad Rosario Castellanos (UNRC) que durante 2026 será de 1.2 mil mdp en los estados de Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

En 2026 se Estima Destinar 26 mil mdp a La Escuela es Nuestra; se Beneficiará a 8.5 Millones de Estudiantes

La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que en 2026 se estima destinar 26 mil mdp para acciones de mejoramiento en 75 mil 405 escuelas, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes.

Detalló que, de las escuelas beneficiadas, 69 mil 385 corresponden a educación Básica y 6 mil 30 a Media Superior; además se han realizado 72 mil 349 asambleas, lo que representa un avance de 96 por ciento de la meta proyectada. Asimismo, anunció que entre los meses de abril y mayo iniciará la entrega de tarjetas y en mayo se realizará el pago correspondiente.

Puntualizó que, desde su creación en 2019, por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el programa LEEN ha brindado 440 mil 588 apoyos para 187 mil 92 escuelas en todo el país.

Inscripciones a mi Derecho, mi Lugar Tienen Fecha Límite al 17 de Abril

Delgado Carrillo anunció que los alumnos que cursan el último grado de secundaria y que viven en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tienen hasta el 17 de abril para inscribirse a Mi derecho, mi lugar a través de la página miderechomilugar.gob.mx/.