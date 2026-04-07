Gobierno de David Monreal Sigue Engañando a Jubilados y Pensionados: Jorge Dávila Rangel

Mentira, que Issstezac no Tenga Fondos, Truena

Por Gabriel Rodríguez

Jorge Eduardo Dávila Rangel, representante del movimiento de bases del Issstezac en Zacatecas expresó que el gobierno de David Monreal les sigue mintiendo: “Nos sigue engañando porque, luego del resolutivo de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) emitido en favor nuestro, no se nos ha pagado todo cuanto se nos adeuda en lo relativo a los aguinaldos de los años 2021 a 2024”.

Cabe destacar que el resolutivo legal con el que las bases de jubilados y pensionados del Issstezac fueron beneficiados por la SCJN, se relaciona con el hecho de que se pagaran 60 días completos de aguinaldo a los beneficiarios, cuando la ley de 2024, aprobada en la Cámara local, había determinado que solamente se les pagaran 30.

“El otro beneficio que nos fue avalado por el máximo órgano judicial del país fue que se determinó que, en un momento de insolvencia del propio Issstezac, gobierno del estado debería cumplir en su lugar con la misión de brindar los derechos adquiridos por las bases de pensionados y jubilados”.

Sin embargo, dijo que nada de lo anterior ha ocurrido, mientras que la actual Legislatura no ha pronunciado palabra al respecto y gobierno del estado “durante todo este tiempo se la ha pasado amenazándonos, lo mismo que en el caso de Ignacio Sánchez, titular del Issstezac, quien no sabe hacer otra cosa que prolongar un discurso de que no tiene fondos, cuando nosotros sabemos que eso no es real”.

Dávila Rangel expresó que el gobierno tan no ha dado respuesta a los seis mil 500 jubilados y pensionados a quienes correspondían esos 60 días de aguinaldo y, sin embargo, dos mil de ellos han entablado demandas legales por ese motivo, “estos últimos sin resolución favorable al respecto mientras que a los otros cuatro mil 500 no se les ha pagado nada de aguinaldo.

“Nosotros no creemos el discurso de que no hay dinero cuando sabemos bien que existe una reserva técnica por dos mil 500 millones de pesos, que hay un pasivo de Cobaez por alrededor de 500 millones de pesos y que el propio Issstezac recibe ingresos anuales mayores a mil 200 millones de pesos, producto de cuotas y contribuciones de trabajadores”.

Dávila Rangel precisó que la mayor parte de trabajadores no tiene fondos para entablar demandas legales y es claro que en el Issstezac “hay todo tipo de malos manejos que lo han llevado a la quiebra técnica, a partir de las observaciones que hizo en esa instancia la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto del año 2021, donde de 106 observaciones, al menos 70 requerían proceso legal.

“El hecho es que a nosotros nos siguen viendo la cara de pendejos aun cuando en el año 2021 realizamos una propuesta a la entonces Legislatura, por medio de la legisladora Alma Dávila Luévano, por lo que deseamos que esta batalla termine por que al momento se siguen judicializando los pagos de derechohabientes”.

Expresó que muchos de esos jubilados se encuentran afectados en su salud física y mental, hecho documentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHZ) por atentar contra los derechos de adultos mayores; cabe destacar que los pagos que se deben a los jubilados son del año 2021 a 2024.