Han Llegado 19 mil Turistas en la Primera Semana del Festival: DMA

Con Derrama Cercana a los 100 Millones de Pesos

Por Miguel Alvarado Valle

El gobernador David Monreal Ávila informó que durante la primera semana del Festival Cultural Zacatecas 2026 se registró una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos, además de un flujo preliminar de 19 mil turistas nacionales y extranjeros.

El mandatario señaló que estas cifras reflejan el cumplimiento de las expectativas planteadas para la temporada vacacional de Semana Santa, destacando el impacto positivo en la actividad turística del estado. Durante la conferencia semanal La Informativa de Zacatecas, el titular del Ejecutivo estatal subrayó que la presencia de artistas de talla nacional e internacional ha contribuido de manera importante a la promoción del destino.

Comentó que varios de los participantes han difundido su experiencia en redes sociales, lo que ha fortalecido la imagen turística del estado y proyectado a Zacatecas como un espacio con capacidad para albergar espectáculos de gran formato. El gobernador recordó que miles de asistentes han acudido a los conciertos realizados en la Plaza de Armas de Zacatecas, donde se han presentado agrupaciones y artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y Pablo Alborán.

Asimismo, adelantó que en la última semana del festival se contemplan presentaciones de Napoleón, Mocedades, Billy Idol y el concierto del colombiano Fonseca. A través de testimonios en video presentados a medios de comunicación, visitantes destacaron la organización del evento y las condiciones de seguridad durante su estancia.

En este contexto, el mandatario estatal señaló que se mantiene saldo blanco durante la primera semana del periodo vacacional, tanto en las actividades del festival como en la Feria de Jerez y otros puntos turísticos del estado. Destacó que en esta edición, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, se realizaron adecuaciones en Plaza de Armas, entre ellas el retiro de gradas y la instalación de un escenario de mayor tamaño para mejorar la visibilidad y seguridad del público asistente.

Por su parte, el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, informó que la ocupación hotelera en el Centro Histórico de la capital se ubica entre el 89 y el 100 por ciento, dependiendo del establecimiento.

Añadió que, con base en estos resultados, se prevé que la derrama económica total del festival supere la proyección inicial de entre 175 y 200 millones de pesos, consolidando al evento como uno de los principales motores económicos de la temporada.