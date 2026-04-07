Investigan Cómo el Packaging Puede Transformar el Comportamiento Ambiental

Diseño e Innovación

La investigación propone el eco packaging como herramienta para combatir el greenwashing y orientar a los usuarios hacia un consumo responsable.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes lidera una investigación centrada en comprender y optimizar la relación entre el diseño gráfico y el packaging, con el objetivo de fomentar una cultura de sostenibilidad y reducir el impacto ambiental de una industria que, este año, podría superar un valor de 1.5 billones de dólares.

Bajo el título “Diseño sostenible orientado a la ecoinnovación”, el proyecto es encabezado por la doctora Alma Rosa Real Paredes, docente adscrita al Departamento de Diseño Gráfico de la UAA. El equipo cuenta además con la colaboración externa de la doctora Jaqueline Martínez (UAS/UAZ) e interna del doctor Ricardo A. López León y el maestro Rommel Ulises Gutiérrez, así como de cuatro alumnos becarios de 4º, 6º y 7º semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la institución.

El trabajo parte de una premisa clara: el empaque no solo debe proteger y presentar un producto sino que, mediante la intervención estratégica del diseño, debe orientar al usuario hacia comportamientos ecológicos.

Aunque la función tradicional del packaging es garantizar la conservación de un producto, la doctora Real Paredes advierte sobre las consecuencias ambientales que no pueden ignorarse: “Tomamos como referencia la ‘isla de plásticos’ en el Pacífico, donde más del 80% de los residuos acumulados provienen de contenedores plásticos de la pesca, y el resto de microplásticos y desechos de consumo cotidiano”, explicó la investigadora.

Esta problemática, que comenzó a visibilizarse en los años 80, ha llevado al diseño sostenible a evolucionar. Si bien en la década de los 90 prevalecía el interés económico, hoy el enfoque busca procesos circulares para que el empaque disminuya su impacto en el ecosistema.

Para la doctora Real Paredes, el papel del diseñador en el “ecopackaging” es fundamental para evitar prácticas engañosas. Un objetivo clave es combatir el greenwashing –término usado cuando las marcas se promocionan como ecológicas sin implementar prácticas sostenibles reales. Al respecto, la experta señala que se requiere una nueva visión desde el boceto: crear propuestas que sean visualmente atractivas y rentables para las empresas, pero técnica y éticamente responsables.

Este estudio inició con un análisis exhaustivo de 100 artículos científicos publicados en los últimos cinco años. Mediante el uso de software especializado, se categorizaron conceptos de ecoinnovación y se identificaron las tendencias globales en el ámbito económico-administrativo. Además, durante el segundo semestre de 2025, la investigación se expandió para consultar a expertos de México y Latinoamérica.

Los resultados preliminares muestran un contraste importante: mientras que los países europeos implementan normativas estrictas y filtros de mercado, en México las políticas de empaquetado aún suelen ser laxas. A pesar de que se producen más de 300 millones de toneladas de residuos plásticos anualmente, la implementación de alternativas sostenibles a gran escala sigue siendo costosa; no obstante, la colaboración entre el diseño industrial y la tecnología está logrando abaratar costos de manera progresiva.

“Queremos dar a conocer la relevancia que tiene el packaging como una herramienta de comunicación didáctica. Buscamos que los usuarios sean más conscientes de lo que consumen y que, desde el diseño, entendamos que se necesita un trabajo colectivo para avanzar”, concluyó la doctora Real Paredes, quien puntualizó que esta investigación finalizará en diciembre del presente año.