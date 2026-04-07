La Reforma Judicial se Encuentra en Proceso de Evolución: Mejía Haro

“Se Requiere Fortalecer a la Base Trabajadora”

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro, admitió que la Reforma al Poder Judicial tal cual se encuentra, presenta diversos inconvenientes, como el rezago en la aplicación de la justicia, la carencia de recursos materiales, 􀂿nancieros y humanos, así como el retraso en el desahogo de investigaciones, además de la aplicación del “primero te encarcelo y luego averiguamos”.

Lo anterior, debido a que una jornada anterior, Carlos Ernesto Alvarado Márquez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRSTPJF) denunciara todas esas fallas y de􀂿ciencias dentro de la nueva reforma; a ello, Mejía Haro respondió que “la Reforma Judicial se encuentra en proceso de evolución”.

“La idea es que mediante la creación del Tribunal del Disciplina Judicial y el órgano judicial, completamente nuevos, sirvan para generar proyectos de presupuesto, porque con anterioridad dichos fondos se creaban a partir de las determinaciones del Poder Ejecutivo para posterior revisión del Legislativo”, expresó.

Ante ello, dijo que se requiere que el propio PJ realice sus proyectos de presupuesto a partir de una valoración sobre “dónde es que se requiere mayor cantidad de recursos mediante la inversión de más dinero, siempre y cuando éste no se quede en las cúpulas sino que vaya directo a las bases, con la 􀂿nalidad de tener mayor cantidad de actuarios, de proyectistas, y que se genere así una gran reforma para la redistritación judicial”.

El legislador añadió que eso signi􀂿ca la ampliación a una mayor cantidad de distritos judiciales, además de evaluar y valorar el actuar de los juzgadores, materia que es esencial dentro del Tribunal de Disciplina Judicial. En ese sentido, expresó que, “no se puede ser tan exigente con el nuevo PJ porque se requiere, efectivamente, fortalecer a la base trabajadora, pero la reforma en sí misma surtió efecto a partir de que la gente eligió a sus propios juzgadores, por lo que deberá perfeccionarse al paso del tiempo”.

Aceptó que se requiere, además, un presupuesto base con el 􀂿n de que sea equitativo, de modo que dentro de los poderes Legislativo y Ejecutivo, junto con los partidos, se tome parte en la dotación de presupuestos pero, además, es preciso que haya igualdad de competencias.

“Lo anterior, porque si se trata de los tres poderes, debemos admitir que en el caso del Ejecutivo y el Legislativo, estos dos sí tienen acceso a la pinta de bardas, a mítines, debates y a estar en contacto con la ciudadanía cuando a los jueces ni siquiera se les permite hacer un mitin, incluidos sus principios fundamentales de imparcialidad y honestidad.

“Por ello, sería pertinente visibilizar a los candidatos al próximo proceso judicial al facilitar la elección ciudadana, además de tratar de disminuir el número de candidatos, mejoras que deben ir surgiendo poco a poco. Pero es claro que esta reforma es perfectible siempre y cuando se cumplan algunas de las condiciones anteriores”.