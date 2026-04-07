Reconoce Saúl Monreal que sí Hubo Abucheos y Chiflidos a su Hermano David en Sombrerete

“Era Natural, Porque Había Mucha Inconformidad por el Acopio de Frijol”

Por Miguel Alvarado Valle

El senador Saúl Monreal Ávila afirmó que durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al municipio de Sombrerete se registraron abucheos y chi􀃀idos por parte de productores, situación que atribuyó a la inconformidad en torno al acopio de frijol. El legislador señaló que estas manifestaciones fueron una reacción natural ante la preocupación del sector agrícola.

“Sí hubo abucheos, sí hubo algún chiflido, pero era natural, yo creo, porque había mucha inconformidad por el acopio de frijol, precisamente”, expresó el senador al ser cuestionado sobre los hechos ocurridos durante la gira presidencial. Añadió que la presencia de productores inconformes fue evidente y que buscaban dialogar directamente con la mandataria federal.

Monreal Ávila explicó que no sólo el gobernador David Monreal fue objeto de abucheos, sino también funcionarios federales. El senador destacó que, pese a la inconformidad, la presidenta abordó el tema durante su discurso y los asistentes mantuvieron una actitud prudente.

“Yo creo que fue una reacción natural por esta inconformidad, ustedes saben que hasta estaba tomada plaza de armas por lo mismo, lo que querían era que se les tomara en cuenta”, comentó. En relación con las declaraciones del gobernador que atribuía los abucheos a un fenómeno generado por inteligencia artificial, el senador afirmó desconocer las razones de esa versión.