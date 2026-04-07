Casas del Bien Común: Espacios Donde la Inclusión Transforma Vidas

Niñas y Niños Encuentran Entorno Seguro y Formativo

En la Casa del Bien Común de la colonia Insurgentes, un grupo de niñas y niños con capacidades especiales compartió una presentación muy especial.

A través de la música, todos ellos fortalecen su confianza, habilidades y convivencia en espacios incluyentes.

La música comenzó a sonar y, poco a poco, el salón de la Casa del Bien Común de la colonia Insurgentes se llenó de aplausos, sonrisas y miradas orgullosas. Frente a sus familias, un grupo de niñas y niños subió al escenario para ofrecer una presentación muy especial.

No era sólo un acto artístico, era el resultado de semanas de esfuerzo, paciencia y valentía. Para cada uno de ellos, ese momento representó una conquista personal.

Las y los protagonistas de esta historia son niñas y niños que enfrentan distintas condiciones del desarrollo, como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, Trastorno del Espectro Autista y Trastorno Oposicionista Desafiante, además de dificultades en el lenguaje, la motricidad y la atención.

Cada uno de ellos enfrenta sus propios desafíos todos los días, pero en la música encontraron un espacio para expresarse, comunicarse y descubrir habilidades que quizá antes no imaginaban.

Detrás de cada nota hay una historia de superación. Para algunos, presentarse frente a otras personas significó vencer la timidez y los nervios; para otros, implicó concentrarse, seguir el ritmo o coordinar cada movimiento. Ensayo tras ensayo, con acompañamiento y dedicación, fortalecieron su seguridad y lograron compartir con sus familias los avances que alcanzaron durante los talleres.

Sus sonrisas al terminar cada canción lo decían todo: habían dado un gran paso.

Estos logros son posibles gracias a espacios como las Casas del Bien Común de la Secretaría de Desarrollo Social, que se han consolidado como lugares donde la inclusión se vive todos los días. Aquí, niñas y niños encuentran un entorno seguro y formativo donde pueden explorar sus talentos a través de actividades artísticas y recreativas que fortalecen su desarrollo cognitivo, emocional y social, además de apoyar procesos de lenguaje y desarrollo motriz.

Historias como la de estos pequeños recuerdan la importancia de construir una sociedad que abra oportunidades para todas y todos. Por ello, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, impulsa políticas públicas con un profundo sentido humano: acciones inclusivas, empáticas y sensibles que buscan acompañar a las familias y brindar a cada niña y niño las herramientas necesarias para desarrollar su potencial, escribir su propia historia y descubrir hasta dónde es capaz de llegar.

Para mayor información sobre las actividades que se desarrollan en las 28 Casas del Bien Común que se ubican en todo el estado, comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensión 4266, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.