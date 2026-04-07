Con Botones de Vida, Aguascalientes Fortalece la Atención a Personas con Autismo en Situaciones de Riesgo

Ya se han Entregado más de 200

Gracias a estos se puede localizar y atender a quien lo necesite en menos de siete minutos.

Cerca de dos mil estudiantes con autismo reciben atención en el estado, respaldados por más de mil 200 profesionales especializados.

El DIF Estatal ofrece diagnósticos con el test ADOS-2, así como terapias especializadas con equinos y canes para niñas, niños y adolescentes.

En el marco del Día del Autismo, autoridades estatales presentaron una estrategia integral para fortalecer la atención a personas con trastornos del espectro autista y otras neurodivergencias, basada en la coordinación institucional, la inclusión y el uso de tecnología.

En esta iniciativa participan la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) y el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Como parte de la estrategia, la titular del C5i, Michelle Olmos Álvarez, informó que se han entregado más de 200 botones de vida, dispositivos que permiten geolocalizar a personas en caso de extravío o crisis, conectados a una base de datos con información médica y red de apoyo. Gracias a este sistema, la atención de emergencias se realiza en un promedio de siete minutos; el año pasado, se atendieron 54 casos y en lo que va de este año suman ocho.

Además, se implementará un protocolo de credencialización para facilitar la identificación y atención oportuna. En este sentido, se invitó a las familias a acercarse al DIF Estatal para acceder a este programa gratuito. También se destacó la importancia del diagnóstico, la canalización adecuada y la capacitación continua del personal de emergencias.

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, reiteró el compromiso de brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes mediante diagnósticos especializados, como el test ADOS-2, así como terapias con equinos y canes, terapia cognitivo-conductual y servicios de rehabilitación.

Por su parte, el director del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, informó que cerca de dos mil estudiantes con autismo reciben atención en la entidad: alrededor de 500 en los 20 Centros de Atención Múltiple (CAM) y mil 500 en escuelas regulares a través de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), con el respaldo de más de mil 200 profesionales.

En materia de salud, el director de Salud Mental y Adicciones del ISSEA, Héctor Grijalva Tamayo, señaló que se trabaja en la integración de un padrón estatal que permita conocer con mayor precisión a la población con neurodivergencias y fortalecer la atención integral.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó la importancia de capacitar a las corporaciones y fortalecer acciones estratégicas para garantizar una atención adecuada y oportuna.

Esta estrategia conjunta consolida un modelo de atención más humano, inclusivo y eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

En la rueda de prensa, también estuvieron presentes Mirna Medina Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del H. Congreso del Estado; Blanca Rivera Rio, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado (Sipinna), y Norma Guel Saldívar, secretaria de la Familia.