Calera Recibe a Ulises Mejía en sus Recorridos Legislativos

Calera, Zac.– El diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, recorrió el tianguis de Calera como parte de su trabajo permanente en territorio, donde sostuvo un diálogo directo con comerciantes, familias y asistentes para informar sobre su labor legislativa en el Congreso de la Unión.

Durante su visita, compartió los avances, proyectos y programas que impulsa el Gobierno de México de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando acciones orientadas al bienestar social, el fortalecimiento económico y el desarrollo de las comunidades.

“Para nosotros es fundamental estar aquí, de frente con la gente, escuchando, informando y construyendo juntos soluciones. El trabajo legislativo no se hace desde una oficina, se hace en territorio, con la voz de la ciudadanía”, expresó.

Ulises Mejía Haro subrayó que mantener la cercanía con la población permite recoger las necesidades más sentidas y convertirlas en propuestas concretas desde el Congreso. “Siempre es un gusto regresar a Calera, un municipio que me vio crecer, donde tengo grandes amigas y amigos. Aquí hay historia, hay afecto y, sobre todo, compromiso para seguir trabajando juntos”, señaló.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo los municipios de Zacatecas para fortalecer un trabajo cercano, con resultados y enfocado en el bienestar de las familias.

“Vamos a seguir caminando, escuchando y resolviendo, porque estamos convencidos de que el trabajo todo lo vence”, concluyó.