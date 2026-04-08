“Fito” Bonilla no dio o no Quiso dar Color con MC: Marco Flores

“Personajes del Pasado, con Todo y el Debido Respeto, ya no nos Acomoda”

Por Gabriel Rodríguez

Marco Vinicio Flores, legislador local por Movimiento Ciudadano (MC) dijo que hacia su partido, “‘Fito’ Bonilla no dio o no quiso dar color; pero eso no nos importa, porque nosotros no estamos interesados en los personajes de los viejos institutos políticos, sino en la reformulación de un partido que conoce la desesperación y las necesidades de las nuevas generaciones de jóvenes, desatendidas por los partidos tradicionales”.

El legislador emecista dijo que ellos pretenden construir un proyecto alternativo para México más allá de personas, relacionado con los años 2027 y 2030, con el 􀂿n de elaborar una alternativa completamente distinta a Morena “y en estos momentos, la única alternativa a ese partido tradicional es Movimiento Ciudadano”, expresó.

“Pero más allá de per􀂿les y de personas, se trata de construir el mejor México de la historia”, subrayó.

Advirtió que algo que le cuesta mucho trabajo a Morena es “llevar a México hacia el desarrollo encauzado a mejores estadíos de bienestar, factor que no ha logrado en sentido alguno el movimiento de la Cuarta Transformación”.

Flores dijo que, a siete años de la 4T, “México es de los países que en toda América Latina tiene el menor nivel de crecimiento en su Producto Interno Bruto, con algunas décimas por encima de cero por ciento.

“Pero en lo que respecta a ‘Fito’, el personaje que comentas ahora, creo que es un activo importante, una persona seria, sin embargo, no sé lo que él pudiera estar pensando; es decir, si querría seguir trabajando por la ruta tradicional de su partido que coordina Alejandro Moreno Cárdenas, quien al parecer eligió a otros personajes, incluido el doctor Arturo Nahle a la sucesión gubernamental para el PRI en 2027 en Zacatecas”.

A eso añadió que “pudiera suceder que el exgobernador de Zacatecas (no dijo quién), pudiera también apadrinar alguna candidatura pero lo real es que Bonilla deberá tomar su propia decisión al respecto”.

“Creo, sin embargo, que la gente quiere y requiere opciones de futuro, no del pasado pero en ese sentido, Fito deberá tomar la decisión cuando sabemos que, en momentos críticos como los actuales, la gente está buscando alternativas de futuro”.

Marco Vinicio dijo que, luego del recorrido del primer cuarto de siglo, “México pero sobre todo sus jóvenes, requieren un futuro más prometedor, el mismo que Morena no ha podido cristalizar para ellos”.

Lo anterior, expresó, porque “durante los últimos años, Zacatecas se ha dedicado a exportar jóvenes porque aquí no tenemos la capacidad económica para absorberlos, pues nuestra economía, lejos de crecer retrocede y los escasos empleos que aquí se generan, se pierden”.

Aseguró que MC tiene para Zacatecas alternativas de crecimiento endógeno por medio del campo, la industria y la atracción de inversiones para generar esas fuentes de empleos, factores en los cuales se requeriría alineación de la iniciativa privada y los sectores educativos, gubernamental y las asociaciones de la sociedad civil a partir de los requisitos del mercado, lo que nuestra universidad produce, pero sobre todo, aquello en lo que el gobierno apoya.

Reiteró que MC no va a hurgar en personajes del pasado, cuando hay millones de jóvenes que demandan atención, y aprovechó para decir que Movimiento Ciudadano impulsa a personajes como Luis Donaldo Colosio o Laura Ballesteros, a quienes cali􀂿có de jóvenes a carta cabal con ideas, proyectos y motivaciones, “por lo que pensar en personajes del pasado, con todo y el debido respeto, ya no nos acomoda”.