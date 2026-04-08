Ingreso de Agroproductos Chinos ha Dejado en la Lona a Pequeños y Medianos Campesinos de Zacatecas: Adame

Acusa “Desaparición” de Ocho mil Toneladas de Frijol

Por Gabriel Rodríguez

Faustino Adame, coordinador del tema campo en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), aseguró que el ingreso de todo tipo de agroproductos procedentes de China, ha derribado en la lona la producción de hortalizas entre campesinos pequeños y medianos de la entidad. En la misma medida, aseguró que hace poco, se perdieron en el camino de Ciudad de México a Zacatecas, “cuando menos ocho mil 500 toneladas de frijol, de las que no sabemos dónde pudieron quedar”.

Lamentó que durante la actual temporada primaveral haya entrado a Zacatecas enorme cantidad de ajo chino que ha inundado prácticamente el mercado de consumo local, con las consecuencias de empobrecimiento entre los agricultores de la entidad.

Adame añadió que ese hecho ha perjudicado la existencia del producto en Zacatecas donde de manera reciente se inició la cosecha en abril, pero que a causa de ese ingreso desleal el precio del kilo se desplomó a 20 pesos, cuando su costo normal es entre 100 a 120 pesos.

“Lo mismo ocurre, nuevamente, en otros productos como la cebolla, lo mismo que se repite en el caso de las piñas de agave, que han tronado a la industria local de mezcales en medio de los embates de la criminalidad y las producciones en cadena de las empresas transnacionales, a causa de que el kilo se compra a 20 centavos cuando en realidad debe mercarse entre 20 y 30 pesos”.

Sobre el acopio de frijol, reiteró que se habló hace pocos días de un aumento de 80 mil a 96 mil toneladas puestas a disposición y compra del gobierno federal; “sin embargo, la verdad es que esas adquisiciones fueron realizadas por el diputado local Chuy Padilla, así como por varios alcaldes del noreste del estado porque muchos de los productores fueron subestimados y no se les invitó al procedimiento”.

Sobre las ocho mil 500 toneladas de frijol borradas, refirió que ese hecho ocurrió hace alrededor de un mes cuando el propio gobernador anunció ese porcentaje de aumento del grano para venta.

Ante ello, dijo que el FPLZ urgió a realizar una auditoría en el hecho a causa de las múltiples anomalías que se han dado al respecto, “sobre todo cuando creemos que se ha llegado a la máxima corrupción en lo que se refiere a Bienestar, cuyo programa urge ser limpiado y al cual no han accedido los pequeños productores sino coyotes y funcionarios de gobierno coludidos entre ellos”.

A eso añadió que el precio del litro del diésel se han tornado imposible para muchos pequeños propietarios al ubicarse en 30 pesos y criticó que los tianguis agropecuarios, tan del gusto del actual gobierno, representen el escenario perfecto del actual desastre impulsado desde la cúpula de poder mientras cunde la ira entre las filas campesinas.

“Zacatecas resuelve sus problemas con mejoralitos, pero no se mide la creciente in􀃀ación a la par que los precios de garantía que tampoco se resuelven de fondo incluso cuando la producción de frijol en 2026 fue por 400 mil toneladas, de modo que las casi 96 mil que se comprarían son de cualquier modo insuficientes”.