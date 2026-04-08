Ponen en Marcha Sistema de Monitoreo Vehicular Inteligente

Ya Opera en Tres Puntos, Serán 113 en Total

Por Miguel Alvarado Valle

Con tecnología capaz de identificar vehículos robados, motocicletas irregulares, la posible portación de armas en tiempo real, entre otros datos, autoridades federales y estatales pusieron en marcha en Zacatecas un sistema de monitoreo vehicular inteligente que busca fortalecer las labores de seguridad e inteligencia. La herramienta opera mediante arcos equipados con cámaras de alta precisión y lectores de radiofrecuencia, los cuales analizan en segundos las características de cada unidad que circula.

Durante la presentación, la directora general del Registro Público Vehicular (Repuve), Paola Aceves Sandoval, explicó que esta tecnología forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.

El objetivo es generar información en tiempo real para mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en todo el país. Detallaron que el sistema funciona a través de arcos de vigilancia que combinan cámaras inteligentes con tecnología RFID, permitiendo leer placas, hologramas y chips vehiculares. Además, produce analíticos avanzados para identificar marca, modelo, color, tipo de unidad y otras características, incluso a altas velocidades y en condiciones nocturnas.

Mencionaron que la información se procesa de manera local y también puede enviarse a centros de control para su análisis inmediato. Manuel Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) destacó que Zacatecas fue elegido como modelo de implementación debido a la infraestructura existente, que supera los cien puntos de monitoreo.

En este sentido, se informó que la entidad cuenta actualmente con tres puntos inteligentes en operación ubicados en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, pero se prevé homologar la tecnología en los 113 arcos instalados en distintas zonas del estado durante el año. Asimismo, de acuerdo con datos presentados, entre el 1 de enero y el 6 de abril se detectaron 244 vehículos con reporte de robo mediante este sistema; de ellos, 188 mantenían el reporte activo y 56 ya habían sido recuperados.

La plataforma también permite identificar motocicletas sin placas, conductores que utilizan el celular, unidades con inconsistencias en su registro e incluso generar alertas automáticas cuando se detecta un arma dentro de un vehículo. Las autoridades subrayaron que la herramienta está vinculada al C5i estatal y al número de emergencias 911, lo que facilita una respuesta estimada de entre cinco y 10 minutos dependiendo del caso.

Además, se anunció que el programa se ampliará con el registro de vehículos antiguos, transporte federal y motocicletas, con la finalidad de fortalecer la base de datos nacional y replicar este modelo en las 32 entidades del país.