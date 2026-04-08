Recabarán Firmas Para Respaldar la Reforma a Grúas y Corralones

Se Deben Frenar Abusos: Álvarez Casio

Por Miguel Alvarado Valle

El diputado local de Morena, Martín Álvarez Casio, anunció la instalación de módulos itinerantes para recabar firmas ciudadanas en respaldo a la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, con la que se busca regular el servicio de grúas y corralones y frenar los abusos que afectan constantemente a la población.

El diputado explicó que esta propuesta fue presentada desde hace 10 meses, sin que hasta el momento haya avanzado en el Congreso local, por lo que “se recabarán firmas con el propósito de sensibilizar a las y los diputados de esta comisión en la cual se encuentra esta iniciativa”.

Detalló que el objetivo principal de la reforma es establecer mayor transparencia en los cobros por arrastre y resguardo de vehículos, ya que actualmente, dijo, existen quejas recurrentes por tarifas elevadas y poco claras. Indicó que los ciudadanos, en muchos casos, terminan pagando cantidades excesivas, debido al incremento diario de costos mientras las unidades permanecen en el corralón. Álvarez Casio también señaló que otro de los problemas detectados es la falta de responsabilidad por parte de las empresas concesionarias cuando los vehículos quedan bajo su resguardo.

Mencionó que existen denuncias de automóviles que son desvalijados o presentan daños, sin que haya quien responda por las afectaciones, lo que genera molestia entre los usuarios del servicio. El legislador explicó que la iniciativa contempla la aplicación de sanciones para las empresas que incurran en irregularidades, las cuales podrían ir desde la suspensión temporal de la concesión hasta su revocación definitiva en caso de reincidencia.

Mencionó que con ello, se pretende garantizar un servicio más justo y acorde a las necesidades de la ciudadanía.

En cuanto a la instalación de módulos itinerantes, precisó que se colocarán en distintos puntos de alta a􀃀uencia; el primero se colocaría en el Portal de Rosales, en el centro de Zacatecas, con un horario aproximado de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y posteriormente se prevé montarlos en Guadalupe y Fresnillo.

Finalmente, Álvarez Casio indicó que la recolección de firmas se realizará durante aproximadamente dos semanas y que los formatos serán sencillos, sin solicitar datos personales, ya que únicamente se busca demostrar el respaldo ciudadano a la iniciativa.