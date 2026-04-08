Se Invertirán Seis mil 300 mdd en Minas; se Generarán 14 mil Empleos Directos: Miranda

“Zacatecas Será la Potencia Minera de México”, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Economía de gobierno del estado, Jorge Miranda Castro, informó que Zacatecas consolida proyectos mineros por más de seis mil 300 millones de dólares, con la generación estimada de más de 14 mil empleos directos, lo que posiciona a la entidad como una de las principales potencias mineras del país. Destacó que estas inversiones ya cuentan con autorizaciones y que, en un año, se lograron permisos que no se habían concretado durante administraciones anteriores.

El secretario señaló que la minería es uno de los ejes estratégicos del gobierno estatal y subrayó que varios proyectos se desarrollan en municipios donde esta actividad representa prácticamente la única alternativa económica. Entre ellos mencionó La Colorada operada por Pan American Silver, en Chalchihuites; Cerro de Oro, en Melchor Ocampo; y la de San Nicolás, en Villa González Ortega, los cuales buscan detonar el crecimiento de la región.

Miranda Castro explicó que la meta es diversificar la economía estatal a partir de la minería, para que el impacto que actualmente se percibe con mayor fuerza en Fresnillo y municipios aledaños pueda replicarse en otras zonas del estado. Además, indicó que el gobierno busca que las empresas mineras establezcan sus corporativos en Zacatecas, con el fin de que la riqueza generada se traduzca en proveeduría local, empleo y contratación de obra para empresas zacatecanas.

Respecto a los permisos recientemente autorizados, el secretario destacó el proyecto de Pan American Silver en Chalchihuites, el cual calificó como extraordinario al tratarse del tercer depósito de zinc más grande del mundo. También mencionó la ampliación de Orla Mining, que contempla operaciones a cielo abierto y posteriormente subterráneas, con un horizonte de explotación estimado de al menos 60 años. En conjunto, preciso que los proyectos de Camino Rojo, La Colorada, Cerro de Oro y Minas de San Nicolás representan inversiones superiores a los 6 mil 300 millones de dólares.

Añadió que ya se trabaja con instituciones de educación media superior y superior para adecuar los planes de estudio a las necesidades del sector minero. Señaló que se impulsará el aprendizaje del inglés y la formación especializada, al considerar que la minería marcará el rumbo económico de Zacatecas y que la preparación académica será clave para aprovechar las oportunidades laborales que generarán estos proyectos.

“En los próximos meses, Zacatecas será la potencia minera de México. Hoy, el futuro de los zacatecanos, profesionistas, prestadores de servicios y proveedores, está en la minería”, concluyó.