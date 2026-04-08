Zacatecas Hace Historia Como el Primer Municipio del Estado en Instalar su Comité de Ordenamiento Ecológico

En un hecho histórico, el Ayuntamiento de Zacatecas llevó a cabo la toma de protesta e instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, convirtiéndose en el primer municipio del estado en conformar este órgano clave para la planeación ambiental y el desarrollo sustentable.

Durante el acto protocolario, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela Pinedo, se contó con la presencia de la síndica municipal, Wendy Valdez Organista; el secretario de Gobierno Municipal, Mtro. en Finanzas Eric Fabián Muñoz Román; el representante del Ejecutivo Federal de la SEMARNAT, Dr. Rafael Obregón Viloria, Director General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico; así como del Ing. José Luis Rodríguez León, titular de la oficina de representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Zacatecas.

En su mensaje, el alcalde destacó que este logro posiciona a la capital como pionera en la implementación de políticas públicas orientadas a la protección del medio ambiente y al ordenamiento responsable del territorio. Subrayó que este avance es resultado del trabajo coordinado entre dependencias municipales, así como del impulso decidido de la Dirección General de Medio Ambiente.

“Es un honor que Zacatecas sea punta de lanza en este tema. Este comité permitirá que otros municipios del estado puedan replicar este esfuerzo y avanzar hacia una gestión ambiental más responsable”, expresó el edil.

El comité está integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno, así como por el sector académico, iniciativa privada y sociedad civil, lo que garantiza una visión integral en la toma de decisiones sobre el uso del suelo, la protección de áreas naturales y la prevención de impactos ambientales.

En su intervención, el director de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, resaltó que este momento marca el inicio del primer ordenamiento ecológico local en la historia de Zacatecas, resultado de meses de trabajo y coordinación interinstitucional. Señaló que esta herramienta permitirá definir con claridad la aptitud del territorio, especialmente en zonas rurales y forestales, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible.

Por su parte, el doctor Rafael Obregón Viloria destacó que el ordenamiento ecológico es el instrumento más importante de planeación territorial en el país, al permitir identificar zonas vulnerables ante el cambio climático, así como aquellas que deben ser protegidas para garantizar servicios ambientales como el agua y la biodiversidad.

El Comité de Ordenamiento Ecológico Local trabajará de manera permanente en la construcción de estrategias que garanticen un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de los recursos naturales, consolidando a Zacatecas como un referente estatal y nacional en materia ambiental.