“Zacatecas Tiene Todas las Buenas Intenciones” de Combatir la Corrupción: Limones Hernández

“Mi Trabajo es el SEA es Preventivo”

Por Gabriel Rodríguez

Jesús Limones Hernández, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), afirmó que desde que se generó la ley en la materia, en el año 2015, “Zacatecas tiene todas las buenas intenciones de combatir los ilícitos en la materia, la corrupción en esencia”.

A lo anterior, Limones Hernández refirió que “es muy difícil acabar con la corrupción en nuestro país y en Zacatecas”, pero, dijo el maestro y docente en administración en la Facultad de Contaduría y Administración por la UAZ, “mi trabajo en ese cargo es preventivo”, precisó.

Al ser interrogado por un ejemplo inmediato, para el caso del uso y aplicación de recursos dirigidos al Festival Cultural Zacatecas 2026, cuya cantidad y destinos se ignoran al momento, Limones Hernández dijo a detalle que su cargo consiste en “prevenir y hacerles ver los riesgos y focos rojos a los funcionarios para que se cuiden las finanzas y las cosas en el estado”.

El contador añadió que el hecho de hablar de anticorrupción en México y Zacatecas es un tema de cultura, “debido a que en un acto de corrupción intervienen gobierno y servidores públicos, ciudadanos, empresarios y empresas dentro de un complejo entramado”.

Acorde con un estudio de Transparencia Internacional (TI), que es un organismo alemán imparcial, autónomo e independiente, Limones refirió que en esos análisis sobre los 180 países más corruptos del mundo, “México habría ido ascendiendo de modo regular de 2005 a la fecha”.

“En ese análisis se determinó que aquellas naciones que tienen organismos públicos autónomos y vigilantes de la legalidad, que se encuentra en naciones como Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Canadá, evidencian avances en esa materia en contra de la corrupción no así en México.

“Nosotros, como nación mexicana, entre 180 países corruptos ocupamos altos sitiales dentro de ese registro”, lamentó. Asimismo, dijo que cuando fue auditor superior del estado entre los años 2005 a 2012, realizó trabajos de transparencia que le llevaron a capacitar a regidores y funcionarios municipales con el fin de que no desviaran recursos públicos.

“Con ello recorrí todo el estado y logramos avanzar aun cuando no fuera un proyecto de gobierno a causa de que, hasta la fecha, la Auditoría Superior del Estado (ASE) es una instancia autónoma que eligen las legislaturas locales”.

Cabe destacar que Jesús Limones ingresó al SEA el pasado 23 de enero del presente año. No obstante, advirtió que “México ha venido ascendiendo de manera paulatina, pero creciente en los niveles de corrupción mundial; entre 180 países medidos por TI en 2005 nos encontrábamos en la posición 72 de los menos corruptos; ahora, hemos ido avanzando, la curva ha ido subiendo entre los más corruptos, al repuntar hasta el 144 de 180 a nivel mundial y seguimos ascendiendo”.