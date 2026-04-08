Alistan Operativo Sanitario Para la Feria Nacional de San Marcos 2026

A pocos días del inicio de la Feria Nacional de San Marcos, la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, en coordinación con dependencias estatales, municipales y cuerpos de emergencia, definió los protocolos de supervisión, atención y respuesta que se implementarán durante la tradicional verbena abrileña, con el objetivo de proteger la salud de las y los visitantes.

Como parte de estas acciones, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios desplegará 60 verificadores que realizarán recorridos permanentes en el perímetro ferial para supervisar establecimientos fijos y semifijos, revisar la calidad de alimentos y bebidas, monitorear el agua destinada al consumo humano y vigilar las condiciones de higiene en los puntos de venta.

Asimismo, se llevarán a cabo muestreos de alimentos, con especial énfasis en productos cárnicos, así como la verificación de bebidas alcohólicas para descartar la presencia de metanol. También se realizará un monitoreo constante de la calidad del agua para uso y consumo humano.

En esta estrategia participan dependencias de seguridad, servicios y regulación, como las Secretarías de Seguridad Pública del Estado y del Municipio de Aguascalientes, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana, el Instituto del Agua del Estado (Inagua), el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), así como las direcciones de Reglamentos, Mercados, Limpia y Aseo Público del Ayuntamiento de Aguascalientes, además del área de Mantenimiento de la Isla San Marcos, la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae) y el DIF Estatal.

Con este trabajo coordinado, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de garantizar condiciones sanitarias seguras para que visitantes y familias disfruten de la Feria Nacional de San Marcos 2026 con confianza y tranquilidad.