En Aguascalientes Entregan Apoyos Para el Fortalecimiento de Negocios Familiares

A Través del Programa de Atención Ciudadana

Las y los beneficiarios recibieron equipo como carritos para venta de alimentos, triciclos y máquinas de coser.

También participaron en capacitaciones enfocadas en el fortalecimiento de habilidades laborales y servicio al cliente.

Con el objetivo de generar ingresos y fortalecer la economía familiar, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeso) entregó apoyos productivos a personas para que inicien o fortalezcan sus propios negocios.

A través del programa de Atención Ciudadana se otorgaron herramientas que representan una oportunidad real de trabajo, al permitir a las y los beneficiarios emprender y mejorar sus ingresos desde casa.

La titular de Sedeso, Patricia Castillo Romero, destacó que estas acciones buscan abrir oportunidades a quienes desean salir adelante por su propio esfuerzo.

“En nuestro estado hay personas trabajadoras que sólo necesitan una oportunidad para crecer. Estos apoyos les permiten generar ingresos y fortalecer la economía de sus familias”, expresó.

Además, como parte del programa, las y los beneficiarios recibieron capacitación en atención al cliente y desarrollo de habilidades, con el objetivo de consolidar sus proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado impulsa el autoempleo como una vía efectiva para mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de desarrollo para más familias.