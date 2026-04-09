Dede Temprana Hora, Miles de Jóvenes Hicieron Fila Para el Concierto de NSQK

Influyentes Agandallaron Calles Aledañas al Escenario

Por Gabriel Rodríguez

Con múltiples denuncias de parte de vecinos de que allegados al gobierno estatal habr ían agandallado varias vialidades cercanas a plaza de Armas, como el callejón del Deseo y la calle Aguascalientes para estacionar sus autos, este miércoles se realizó uno de los conciertos pop más esperados en esta XL (40) edición del Festival Cultural de Zacatecas 2026, donde participó la banda regiomontana NSQK (Nesquick).

Desde las ocho de la mañana, centenares de jóvenes mantenían tomada toda la avenida Hidalgo, desde Plaza de Armas hasta más allá del portal de Rosales, con el fi n de escuchar a una de sus bandas favoritas, cuyos costos normales de conciertos privados rondan varios miles de pesos pero que esta ocasión pudieron apreciarse de manera completamente gratuita en la mayor plaza de la capital zacatecana.

Los espectadores colmaban la vialidad, donde se dieron cita con bolsas cargadas de comida, aguas, refrescos y tortas para que alrededor de 12 horas después pudieran ingresar a la plaza a escucharlos. Cabe destacar que el cantante del grupo, Rodrigo Torres de la Garza, es una de las fi guras primigenias en la interpretación de rap y otros géneros de moda en el ambiente de las nuevas músicas a lo largo y ancho del país a las que une diversos géneros como el urbano, alternativas, pop y una propuesta particular.

Por ello, algunos de los asistentes que esperaban la audición señalaron que “se trata de un talento, un chavito de Monterrey, por lo que estamos orgullosos de que esta tarde haya llegado hasta nosotros, lo que nos hace muy felices”. Otros más señalaron que NSQK les fascina por su melodía Blame Games, además de Misa y Cometierra, a la par que ATP (Aún te pienso), Botánica y Roy, sus tres álbumes, forman parte de las colecciones particulares de muchos de ellos hace algunos años.

“Venimos desde la ciudad de México y nos da gusto estar aquí en Zacatecas para apreciar a una de nuestras bandas favoritas en todos esos estilos de México, pero nos aguantamos sin importar que nos pegue fuerte el sol, vale todo por escucharlos”, señaló uno más de los asistentes.

Fátima, de Zacatecas, dijo estar feliz por escuchar a uno de sus grupos favoritos “por lo que jamás pensé que llegara NSQK, que es uno de los artistas más esperados de la Semana Cultural, por lo que chirito que los hayan traído gratuitos”.

Así, mientras llegaba la hora del concierto, unos iban a comer y los aguardaban otros en la cola incluso bajo los fuertes rayos del sol al fragor del mediodía y horas después sin escatimar el esfuerzo de haber llegado desde varios puntos del país para rolear con el NSQK.