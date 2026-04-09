Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Presenta Estrategia Para Fortalecer la Soberanía Energética con Explotación de Reservas de Gas Natural Para Disminuir Importación

“Aumentar la Soberanía Energética es una Decisión Responsable”

Para la explotación de yacimientos no convencionales de gas natural se integrará un Comité de científicos y especialistas que emitirá sus recomendaciones en dos meses.

La estrategia contempla también contar con equipos más eficientes que consuman menos energía y el uso de más fuentes renovables para que su generación pase del 24 por ciento al 38 por ciento en el 2030.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética que plantea tres acciones principales: 1. Contar con equipos más eficientes que consuman menos energía; 2. Más fuentes renovables; y 3. Explotación de las reservas de gas natural de yacimientos convencionales para disminuir la importación de este recurso. Y en el caso de los yacimientos no convencionales, se integrará un Comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, que emitirá sus recomendaciones en dos meses.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. Pero ¿qué ponemos en el centro? La viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente porque estamos importando mucho, pero poco a poco, porque estas son decisiones que toman tiempo. No es que, si se toma la decisión de que sí con esta tecnología, mañana ya lo tenemos. No, van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Subrayó que el gas natural requiere, prácticamente, en todas las industrias del país, por ello, informó que, para los yacimientos no convencionales, desde hace cuatro meses un equipo viajó a Texas, California, en Estados Unidos y a Canadá, buscando en la literatura nuevas tecnologías para su explotación. Además, anunció que el Comité de científicos y especialistas se presentará el próximo miércoles 15 de abril; así como las obras de infraestructura en esta materia.

Señaló que existe una buena relación con Estados Unidos y están garantizados los contratos para la importación de gas desde ese país; sin embargo, puntualizó que aumentar la soberanía energética es una decisión responsable.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que en México se consumen diariamente 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales 2 mil 300 millones son producidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) y 6 mil 800 millones son de importación. Esto significa que actualmente se importa el 75 por ciento del gas natural que se consume; en 2025, el 80 por ciento provino de Texas y el 20 por ciento de California.

Señaló que esta dependencia genera sensibilidad de variaciones internacionales del precio, vulnerabilidad ante eventos climáticos, conflictos internacionales, limitaciones al desarrollo regional, incertidumbre en la garantía del suministro y dependencia de decisiones extranjeras. Por ello, la propuesta es aprovechar las reservas de gas natural que tiene México y continuar incrementando la generación de electricidad con fuentes renovables, con el objetivo de pasar del 24 por ciento al 38 por ciento en el 2030.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que los yacimientos de gas se dividen en dos tipos: convencionales, donde el gas viene junto con el petróleo o existe como gas seco, el cual va directo a los gasoductos. Y los no convencionales, donde el gas se encuentra entre las fisuras de una roca dura de lutitas o arenas compactadas.

Detalló que hay un potencial importante para la explotación en yacimientos convencionales con 83 mil 138 millones de pies cúbicos y en no convencionales con 141 mil 494 millones de pies cúbicos. Explicó que, de acuerdo con su planeación sectorial, Pemex alcanzará para 2030, 4 mil 49 millones de pies cúbicos de gas natural y podría alcanzar, en los próximos 10 años, los 8.6 mil millones de pies cúbicos incluyendo lo no convencional.