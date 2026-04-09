Productores en Incertidumbre por Retraso en Acopio de dos mil 500 Toneladas de Frijol

“Todo ha Quedado en Pláticas y más Pláticas”

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol en Zacatecas acudieron al Congreso del Estado para insistir en la atención de sus demandas relacionadas con el acopio del grano, así como en la necesidad de fortalecer el campo con proyectos de tecnificación y sistemas de riego.

En entrevista, Severiano Zamarrón López señaló que, hasta el momento, no se han concretado avances en torno al acopio de aproximadamente dos mil 500 toneladas de frijol, pese a que el tema ha sido planteado en distintas mesas de diálogo con autoridades.

Explicó que las gestiones se han mantenido en el terreno de las conversaciones sin resultados concretos, lo que ha generado preocupación entre los productores, ante el riesgo de que el grano no pueda ser recibido a tiempo.

“Todo ha quedado en pláticas y más pláticas, pero no se ha aterrizado en algo favorable”, expresó, al advertir que los tiempos del ciclo están por concluir. Zamarrón López subrayó que, así como se ha logrado canalizar el acopio para algunos sectores, es necesario que las condiciones se amplíen para otros productores que también requieren acceder a este mecanismo. Respecto a posibles movilizaciones, indicó que por ahora la prioridad es mantener el diálogo institucional, por lo que su presencia en el Congreso responde a la intención de entregar oficios y formalizar sus planteamientos ante las y los legisladores.

Recordó que, en semanas anteriores, el movimiento se mantuvo durante 15 días en instalaciones de Conagua y en las inmediaciones de la Secretaría de Agricultura, sin afectar a terceros, mientras se desarrollaban mesas de negociación.

Asimismo, adelantó que se espera una reunión en la Ciudad de México con autoridades federales, tanto de Conagua como de la Secretaría de Agricultura, donde se abordará de manera integral la problemática del campo zacatecano.

El productor enfatizó que el tema no se limita al acopio de frijol, sino que también involucra otros factores estructurales, como el acceso al agua y la necesidad de fortalecer las zonas de riego, que generan empleo durante gran parte del año.

En ese sentido, consideró que es necesario impulsar la tecnificación del campo, incluyendo sistemas de riego más eficientes, como una medida para garantizar la producción en futuros ciclos agrícolas, especialmente ante la incertidumbre climática.

“Este año hubo buenas condiciones por las lluvias, pero no sabemos si se repetirán”, señaló, al insistir en la importancia de prever escenarios y diversificar las estrategias para el desarrollo agrícola en la entidad. Finalmente, reiteró que los oficios entregados en el Congreso buscan dejar constancia formal de sus solicitudes y abrir paso a soluciones que permitan tanto el aprovechamiento del frijol ya producido, como el fortalecimiento del campo en el mediano y largo plazo.