Promueven Legisladores Verdes que Niños Presuman sus Raíces y Lenguas de Origen

Como parte de las actividades en la Cámara de Diputados, este día se desarrolló el proyecto “Las Lenguas toman la Tribuna”. En este marco, el diputado Carlos Puente conoció a Lupita, una pequeña de cinco años muy brillante y vivaz, orgullosamente Mazahua.

Lupita habló en su lengua materna y cautivó al Pleno por su seguridad y soltura. Compartió además su sueño de que las y los niños puedan vivir libremente y soñar, sintiéndose siempre orgullosos de sus pueblos originarios, tradiciones y lenguas maternas.

Por otra parte, Carlos Puente informó que la mayoría de los diputados aprobó una reforma para proteger a artistas, intérpretes y actores de doblaje frente a herramientas de Inteligencia Artificial. El objetivo es que no se usen sus imágenes y sus voces sin su consentimiento y que, además, reciban un pago por parte de las personas que las utilizaron.

Carlos Puente asistió también a la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política – Electoral y votó a favor del llamado Plan B. Esta reforma constitucional se discutirá el día de mañana en el pleno de la cámara baja.