Rescatan la Memoria Histórica con la Presentación de Los Mártires de Tacubaya

De Victoriano Salado Álvarez

La entrega simbólica del libro por parte de Jacinta Ruiz Rabasa-Salado Álvarez reafirmó el compromiso con el legado de su bisabuelo.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes presentó el quinto volumen de las obras completas de Victoriano Salado Álvarez: De Santa Anna a la Reforma. Los mártires de Tacubaya; que forma parte de la colección Episodios Nacionales Mexicanos; obra que recupera un periodo crucial de la historia del país –la Guerra de los Tres Años– y ofrece una lectura literaria y documental del conflicto que culminó en la masacre de Tacubaya en 1859, uno de los episodios más violentos y silenciados del México decimonónico.

Esta novela histórica entrelaza narración literaria, documentos periodísticos y correspondencia para reconstruir el contexto político y social del enfrentamiento entre liberales y conservadores. A través del protagonista Juan Pérez de la Llana y de la figura central de Juan Díaz Covarrubias, escritor y médico asesinado en la masacre, Salado Álvarez expone el absurdo, la crueldad y las contradicciones de una guerra fratricida que marcó profundamente al país.

Durante la presentación, Diego Armando Benítez Rodríguez, estudiante de la Licenciatura en Historia de la UAA, destacó la precisión documental del autor, quien incorpora textos periodísticos de la época y elementos de la vida cotidiana, lo que permite al lector tener acceso a la historia oficial como a las experiencias del pueblo llano. Para el estudiante, la obra se convierte en una herramienta para comprender la genealogía del discurso político del siglo XIX.

Desde la perspectiva literaria, la doctora Patricia Zárate Fernández, profesora-investigadora del departamento de Letras Hispánicas de la UAA, señaló que la novela se inscribe en una convergencia de corrientes del siglo XIX: romanticismo, realismo y costumbrismo. Reconoció el valor de la edición crítica, cuyas notas permiten a los lectores contemporáneos comprender referencias históricas, léxicas y culturales.

El maestro Diego Mejía Estévez, escritor y novelista, destacó que el autor jalisciense logró construir una “patria literaria”, y subrayó que esta edición permite redimensionar la figura de Salado Álvarez, un intelectual que durante décadas permaneció relegado, pese a su enorme aportación a la literatura y a la memoria histórica del país.

En este sentido, el doctor Alejandro Sacbé Schuttera, coordinador editorial del proyecto explicó que Los mártires de Tacubaya ocupa un lugar fundamental dentro del ciclo de los Episodios Nacionales al recuperar un crimen de guerra largamente silenciado y reinstalarlo en la memoria histórica. Señaló que la novela demuestra cómo la literatura puede dialogar con la historia al articular documentos, voces y discursos del pasado, y subrayó que la edición crítica es resultado de un trabajo colectivo riguroso que busca ofrecer al lector una comprensión integral del periodo.

El momento más emotivo del evento lo protagonizó la licenciada Jacinta Ruiz Rabasa-Salado Álvarez, bisnieta del autor y albacea de su obra. En su intervención, expresó que con la entrega de este volumen a la UAA no sólo se comparte un libro, sino el pensamiento, la sensibilidad y el legado de Victoriano Salado Álvarez.

Recordó que desde 2005 impulsó la preservación de este archivo mediante su donación a la Biblioteca Nacional de México, y reiteró su compromiso de seguir proporcionando a la UAA las nuevas ediciones que se publiquen.

Con esta presentación, la UAA reafirma su papel como un espacio para la recuperación, estudio y difusión del patrimonio literario e histórico del país, al tiempo que abre un diálogo entre estudiantes, académicos y herederos de una tradición intelectual que aún tiene mucho que aportar a la comprensión del México contemporáneo.