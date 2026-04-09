Sigue Activa la Campaña de Vacunación Contra el Sarampión

Con Puestos en Sitios Concurridos y Brigadas

Por Nallely de León Montellano

Con el objetivo de contener la presencia de casos y reforzar la prevención, personal de salud mantiene activa la campaña de vacunación contra el sarampión, dirigida principalmente a población infantil y a personas que transitan por zonas de alta concentración en la capital zacatecana.

De acuerdo con Alondra Flores, enfermera de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la estrategia se ha enfocado en atender a niñas, niños y adolescentes de entre seis meses y 13 años de edad, considerados como uno de los sectores más vulnerables.

Las jornadas se han desarrollado en puntos estratégicos como el mercado González Ortega, así como en áreas aledañas del primer cuadro de la ciudad, donde además de locatarios, también se busca alcanzar a personas que diariamente circulan por esta zona.

La atención se brinda en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mediante brigadas integradas por grupos de tres a cuatro enfermeras, quienes además realizan recorridos uno o dos días a la semana para ampliar la cobertura. Flores explicó que, si bien la campaña ha avanzado, aún se mantienen algunos casos, aunque en menor número.

Sin embargo, reconoció que en esta ocasión ha sido más complicado lograr que la población acceda a la aplicación de la vacuna, lo que representa uno de los principales retos para el personal de salud.

En cuanto a las reacciones posteriores a la aplicación, detalló que pueden presentarse molestias leves como ardor en el momento de la inyección, comezón en la zona o la aparición de sarpullido, efectos que generalmente desaparecen en menos de un día.

Subrayó que no se recomienda aplicar ningún tipo de sustancia en el área afectada, ya que estas reacciones son pasajeras y el propio organismo las resuelve de manera natural.

Finalmente, recordó que la campaña de vacunación se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de mayo, por lo que hizo un llamado a la población, especialmente a madres y padres de familia, a acudir a los puntos de atención y aprovechar la disponibilidad de la vacuna como una medida preventiva.