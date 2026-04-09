Zacatecas Capital Abre Espacio a su Riqueza Culinaria con Corredor Gastronómico

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, invita a la ciudadanía y visitantes a disfrutar del “Corredor Gastronómico con Sabor Zacatecano”, una iniciativa que busca promover la riqueza culinaria del municipio y fortalecer la economía local mediante el impulso a productores, cocinas tradicionales y emprendedores del sector alimenticio.

Este corredor gastronómico se lleva a cabo del 06 al 12 de abril en el Jardín Juárez, en un horario de 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche, consolidándose como un espacio de encuentro familiar donde se podrá disfrutar de una amplia variedad de platillos representativos de la región. Entre la oferta gastronómica destacan la comida típica zacatecana, antojitos locales y una selección de dulces tradicionales que forman parte de la identidad cultural del estado.

Además de la oferta culinaria, el corredor cuenta con opciones para todos los gustos, incluyendo postres, aguas frescas y actividades recreativas como pinta caritas, lo que lo convierte en una experiencia integral para niñas, niños y adultos. Con esta propuesta, el Ayuntamiento Capitalino refrenda su compromiso de generar espacios de convivencia que impulsen la cultura, el turismo y el desarrollo económico sustentable.

El “Corredor Gastronómico con Sabor Zacatecano” forma parte de las acciones que buscan posicionar a Zacatecas como un destino atractivo durante la temporada, destacando su riqueza cultural y gastronómica. La administración municipal continúa promoviendo iniciativas que fortalecen el tejido social y brindan oportunidades a los sectores productivos locales.

Finalmente, se hace una cordial invitación a la población en general a asistir y ser parte de esta celebración del sabor y la tradición, donde cada platillo representa la historia y el orgullo de Zacatecas. Este corredor no solo representa una oportunidad para deleitar el paladar, sino también para apoyar directamente a quienes, con su trabajo diario, preservan la esencia gastronómica del estado. Se invita a todas y todos a sumarse, disfrutar y compartir esta experiencia que enaltece el orgullo zacatecano.