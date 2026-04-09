Foro del Lago se Renueva y Amplía su Capacidad Para Esta Edición de la Feria Nacional de San Marcos

Con el objetivo de ampliar la capacidad de uno de los escenarios más importantes de la Feria Nacional de San Marcos, este año el Foro del Lago se renueva.

Este espacio, que en ediciones anteriores recibía hasta seis mil personas, ahora podrá albergar a más de ocho mil asistentes, lo que permitirá disfrutar de espectáculos de primer nivel con mayor comodidad.

Para lograrlo se realizaron obras de ampliación en la explanada, aumentando el aforo en un 30 %. Como parte de esta optimización, se retiró el lago, priorizando un mejor aprovechamiento del espacio ante la alta demanda de este foro.

Además, se habilitó un acceso adicional en la parte posterior, a través de la rampa existente, lo que facilitará la operación del recinto, especialmente para el ingreso de artistas y equipos de producción.

Con estas mejoras, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer espacios más seguros, funcionales y accesibles, que eleven la experiencia de quienes visitan esta gran celebración.

Y tú, ¿qué artista vas a ver en este nuevo Foro del Lago?