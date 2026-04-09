Pacientes Renales Reciben Respaldo del DIF Estatal Para Continuar su Tratamiento

Garantizan Ocho Sesiones Mensuales de Hemodiálisis a 131 Personas

Estos apoyos médicos facilitan el acceso a tratamientos de alto costo.

Se brindarán en promedio ocho sesiones de hemodiálisis al mes por paciente durante lo que resta del año.

Las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensiones 6585 y 6563.

La presidenta del Sistema DIF Estatal Aguascalientes, Aurora Jiménez Esquivel, entregó vales para hemodiálisis a 131 pacientes con insuficiencia renal crónica, garantizando en promedio ocho sesiones mensuales por persona durante lo que resta del año.

Este apoyo permite a las y los beneficiarios acceder a un tratamiento indispensable para su vida, que de manera particular puede representar un gasto de hasta 16 mil pesos mensuales o más. Las sesiones se realizarán en las Unidades de Hemodiálisis UNEME de Aguascalientes y Calvillo, así como en una clínica privada.

Aurora Jiménez destacó que estos apoyos no sólo atienden una necesidad médica, sino que también brindan tranquilidad a las familias al asegurar la continuidad de un tratamiento de alto costo. Subrayó que, para la gobernadora Tere Jiménez, es prioridad que las personas que enfrentan esta enfermedad cuenten con respaldo permanente.

Por su parte, el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, informó que este programa beneficia a pacientes de todos los municipios, fortaleciendo la atención y el acompañamiento a quienes más lo necesitan. “La gobernadora nos ha pedido estar cerca de ustedes y brindarles apoyo en todo momento”, expresó.

A nombre de las y los beneficiarios, Laura Denisse Llamas Vázquez agradeció el respaldo recibido y destacó que este tipo de apoyos representa un alivio ante la incertidumbre que genera una enfermedad crónica, al contar con un acompañamiento institucional cercano y humano.

El evento se realizó en el Patio Jesús F. Contreras, con la presencia de la directora de Gestión Social del DIF Estatal, Sandra Covarrubias González, así como del beneficiario Miguel Armando Pérez Esquivel.

Las personas con insuficiencia renal que requieran este apoyo pueden acudir a las oficinas centrales del DIF Estatal, ubicadas en avenida De los Maestros s/n, esquina con avenida De la Convención Sur, colonia España, o comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensiones 6585 y 6563.