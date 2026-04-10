Adquirirán Municipios Pistolas Antidrones

Cada una Cuesta 1.9 Millones de Pesos: Flores Sonduk

Por Miguel Alvarado Valle

El Gobierno de Zacatecas impulsa la adquisición de tecnología antidron en varios municipios ante el uso creciente de estos dispositivos por parte de la delincuencia organizada, informó el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), Manuel Flores Sonduk. Destacó que cada pistola antidron tiene un costo aproximado de 1.9 millones de pesos y capacidad para detectar drones a una distancia de hasta dos kilómetros, además de neutralizar entre uno y 10 aparatos al mismo tiempo e identificar la ubicación del piloto.

Flores Sonduk explicó que la decisión se tomó dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezado por el gobernador, como una medida preventiva frente a la vulnerabilidad detectada en el estado y en el país. Señaló que ya se dialoga con municipios que tienen la capacidad financiera para adquirir al menos dos equipos, entre ellos Zacatecas, Guadalupe, Calera y Fresnillo, mientras que Jerez también se incorporará gradualmente a esta estrategia tecnológica.

Detalló que, además de las adquisiciones municipales, el Gobierno estatal se encuentra en proceso de adjudicación de cinco equipos adicionales que serán desplegados para reforzar la seguridad. Añadió que el estado ya cuenta con alrededor de nueve pistolas antidrones y un “domo aéreo” con cobertura superior a cinco kilómetros, herramientas que, aseguró, han sido probadas y utilizadas por instancias como la Sedena y la Guardia Nacional.

Como ejemplo del esquema de apoyo, mencionó el caso de Luis Moya, municipio al que el estado prestó un equipo debido a su s i tuación part icular, bajo un modelo de mando compartido. Asimismo, indicó que Pinos analiza la compra de un dispositivo con recursos propios y que otros municipios, como Ojocaliente, también son considerados para incorporar esta tecnología, dependiendo de su capacidad financiera.