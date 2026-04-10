Mejoran las Ventas de Artesanas Instaladas en el Portal de las Flores

Gracias al Importante Flujo de Turismo: Rosy Cortés

Por Miguel Alvarado Valle

Rosy Cortés, representante de la Agrupación de Mujeres Zacatecanas (Ademzac), informó que las ventas durante el Festival Cultural de Zacatecas, en su 40 aniversario, han sido favorables para los productores y artesanos locales, quienes han registrado un importante 􀃀ujo de turismo y compras a lo largo del evento. Señaló que, en comparación con años anteriores, esta edición ha significado una recuperación económica para los integrantes del grupo, ya que desde el inicio del festival han mantenido ventas constantes.

Aunque reconoció que existen días con menor movimiento, destacó que en general el balance ha sido positivo y que todos los participantes han logrado comercializar sus productos. Cortés explicó que la agrupación está conformada por productores y artesanos zacatecanos que elaboran directamente sus artículos, lo que permite ofrecer productos locales de calidad. Entre la oferta disponible se encuentran vinos, salsas, quesos, mezcales y otros alimentos regionales, además de mercancía artesanal, con precios accesibles para incentivar el consumo entre visitantes y habitantes.

Asimismo, mencionó que este año la agrupación enfrentó dificultades para obtener el espacio de exhibición, debido a presiones de cámaras de comercio; sin embargo, finalmente se alcanzó un acuerdo que permitió su instalación. La representante añadió que Ademzac tiene nueve años participando en el festival y, en esta ocasión, también se ha observado un incremento en el número de expositores, ya que más mujeres se han interesado en integrarse al grupo.

Indicó que la agrupación mantiene apertura para recibir nuevos integrantes con el objetivo de fortalecer la actividad productiva y generar mayores oportunidades económicas. Finalmente, expresó que las expectativas para los últimos días del festival son positivas, ya que el fin de semana suele registrar mayor a􀃀uencia en el Centro Histórico. Por ello, invitó a la ciudadanía a visitar la exposición artesanal instalada en el Portal de las Flores hasta el domingo 12 de abril, y a apoyar la economía local para que los productores puedan llevar ingresos a sus hogares.