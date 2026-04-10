Ni Gestores ni Diputados, Aunque Sean de Morena, Deben Intervenir en Reglas de Operación del Acopio: Luisa Albores

“No se Deben Permitir Abusos”; Pide a Productores Denunciar

Por Gabriel Rodríguez

Durante su visita a la ciudad de Zacatecas al mediodía de este jueves, María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, afirmó que “no se deben permitir abusos de ninguna índole en contra de los productores de frijol en lo que respecta al acopio del grano en el estado de Zacatecas”.

Posteriormente, Faustino Adame, encargado de las labores de campo en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) confirmó que, además de las 96 mil toneladas de acopio garantizadas para compra por parte del gobierno federal, Albores González vino con la encomienda expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para anunciar la adquisición de 10 mil más y sumar en total 106 mil toneladas a un costo de 16 pesos kilo.

Albores González añadió a lo anterior otros hechos en relación con el grano, por lo que será el próximo viernes 24 de abril cuando se entregarán fertilizantes a 62 mil campesinos, además de las tarjetas del Bienestar y semilla de frijol; asimismo, la funcionaria subrayó que “todas esas entregas serán de manera personal a los productores”.

En Ciudad Administrativa, ante la presencia del gobernador David Monreal, la coordinadora del proyecto alimentario a nivel nacional dijo que “solamente a partir de las reglas de operación es posible como un programa federal puede funcionar”.

Añadió que “lo visto en el tema Zacatecas, sobre todo en medios virtuales, es que debe haber finiquitos, con el fin de que nosotros podamos actuar y por eso somos enfáticos en que, dentro de los centros de acopio, para el caso de pequeños y medianos productores, pondremos dos cosas al alcance: cualquier recurso que se quiera cobrar en el centro de acopio, sea denunciado de manera inmediata”, advirtió. De la misma manera, dijo que “ese tipo de hechos serán atendidos las 24 horas en la Ciudad de México siete días a la semana”.

Asimismo, dijo que no se permitirá la presencia de gestores con listas y que comiencen a intimidar a los presentes grabándolos, por lo que “ahora también nosotros los vamos a grabar porque la presidenta Sheinbaum Pardo es enfática, ni gestores ni diputados, sean del partido que sean, incluido Morena, deberán desapegarse de las reglas de operación”, dejó en claro.

En su momento, Faustino Adame dijo que el FPLZ coincidió con Albores González en el aeropuerto de Zacatecas a quien de manera inicial habían planteado los problemas que persisten en los centros de acopio en diversas zonas del estado, en específico del municipio de Fresnillo.

“La señora Albores nos dijo que va a haber una ampliación por ocho mil toneladas más de grano que se acopiarían para el próximo 4 de mayo por encargo de la presidenta, aunque la cantidad que le solicitamos de manera original era por 50 mil toneladas más”.

Durante el breve encuentro, Adame indicó que le dijeron a la encargada de Alimentación para el Bienestar los problemas que persisten en Zacatecas en ese aspecto. “Le dijimos todo lo relativo al coyotaje y los vínculos del acopio con los funcionarios estatales, precios de garantía y comercialización y ella nos escuchó muy bien”.