Presenta Secturz Agenda de Eventos Para Incentivar el Turismo Deportivo

Esperan 500 Competidores en el Reto Tenamxtle

Por Miguel Alvarado Valle

El titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz), Le Roy Barragán Ocampo, presentó una agenda de eventos de turismo deportivo con la finalidad de incentivar la llegada de visitantes y generar derrama económica en distintas regiones de Zacatecas. Señaló que estas actividades forman parte de la estrategia estatal para diversificar la oferta turística y aprovechar espacios naturales y urbanos mediante competencias deportivas.

Durante la presentación, el secretario explicó que la promoción del turismo deportivo se impulsa desde el inicio de la actual administración, con acciones encaminadas a fortalecer la participación social y proyectar al estado como un destino atractivo para atletas y visitantes de diversas entidades del país.

Como parte de la agenda, invitó al público a asistir al encuentro de la Selección Nacional de México Femenil contra Islas Vírgenes de Estados Unidos, que se disputará este 10 de abril, en el estadio Carlos Vega Villalba dentro del proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Futbol Brasil 2027, evento que se integra a las actividades deportivas promovidas en la entidad.

Entre las competencias destacó el Reto Tenamaxtle La Mezcalera Zacatecana, programado para el domingo 12 de abril, con salida en La Mezcalera Zacatecana y recorrido por el Cerro de la Bufa. Se estima la participación de 500 competidores y 800 asistentes, con distancias de 6, 10, 16 y 32 kilómetros, además de una bolsa de premiación de 40 mil pesos en distintas categorías.

Asimismo, anunciaron la tercera edición del Sombrerete Trail Sierra de Órganos, que se realizará el 14 de junio en el Parque Nacional Sierra de Órganos, en el municipio de Sombrerete, con distancias de 6, 12 y 25 kilómetros, además de una categoría infantil. Dicho evento deportivo, contempla una participación estimada de 400 competidores y 800 asistentes, con presencia de atletas de distintas entidades del país.

También informaron sobre el Cardos Trail Run 2026, que se llevará acabo el 5 de julio, en la Sierra de Cardos del Pueblo Mágico de Jerez, con recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros. En materia de pruebas combinadas, el Duatlón In Bike Dayvasos Zacatecas se llevará a cabo el 17 de mayo en el circuito exterior del Palacio de Convenciones y Galerías, con etapas de carrera a pie, ciclismo y cierre nuevamente corriendo, además de una bolsa de premiación de 25 mil pesos para las distintas categorías.

Finalmente, mencionó el Torneo de Cachibol Vuelta 16 Club La Plata Zacatecas, que se desarrollará los días 23 y 24 de abril en el Multiforo de la Feria Nacional de Zacatecas, con la participación de personas adultas mayores en ramas varonil, femenil y mixta.

El secretario enfatizó que con esta agenda, el Gobierno estatal busca consolidar el turismo deportivo como una alternativa para atraer visitantes y fortalecer la actividad económica en diversos municipios.