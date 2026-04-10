Ulises Mejía Haro va Contra el Coyotaje del Frijol; Propone Reordenar Acopio y Abrir Mercados

Con el objetivo de frenar el coyotaje y la venta forzada de frijol a precios de hasta 6 pesos por kilo, el diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, presentó una iniciativa para fortalecer y complementar el esquema de acopio, así como abrir nuevos canales de comercialización.

El planteamiento parte de un problema de fondo y recurrente. Aunque Zacatecas produce cerca del 40% del frijol nacional y en años favorables alcanza hasta 400 mil toneladas, el programa del Gobierno de México de precios de garantía solo tiene capacidad financiera para absorber alrededor de 100 mil toneladas. Es ahí donde se vuelve indispensable innovar para posicionar las más de 300 mil toneladas restantes, con esfuerzos coordinados desde el estado y los municipios.

El legislador señaló que, pese a los esfuerzos del Gobierno de México por apoyar a los pequeños productores, el mercado continúa dominado por intermediarios que compran por debajo del costo de producción, obligando a los productores a malbaratar su cosecha para cubrir deudas.

“Hoy el problema no es solo producir, tambien es vender bien. Y mientras no resolvamos eso, el pequeño productor seguirá en desventaja”, sostuvo.

La iniciativa, presentada en su conferencia semanal “La Legislativa”, propone dos rutas estratégicas: ordenar el acopio desde el origen y abrir mercados para el excedente.

En el primer eje, se plantea la emisión de una convocatoria pública y abierta para conformar un padrón de pequeños productores que participarán en la producción de las 100 mil toneladas que serán adquiridas por el programa. Este padrón se integrará bajo tres esquemas: de 1 a 5 toneladas, de 6 a 10 toneladas y de 11 a 15 toneladas.

El registro podrá realizarse de manera digital o mediante módulos instalados en ayuntamientos, así como en dependencias estatales y federales, facilitando el acceso en todas las regiones y verificando que realmente sean los productores, y no intermediarios, quienes integren los padrones.

Una vez conformado el padrón, se propone implementar un esquema de agricultura por contrato, mediante acuerdos de compra-venta previos al ciclo agrícola, que garanticen la compra de la cosecha, el precio y el destino del producto.

“Si el productor tiene certeza desde que siembra, cambia completamente su realidad, deja de depender del coyotaje y puede planear con tranquilidad”, destacó.

Como parte central del modelo, se plantea adelantar recursos equivalentes al costo de producción —alrededor de 12 mil pesos por tonelada— para financiar la siembra y la cosecha con este anticipo, evitando que los productores recurran a créditos y préstamos con intereses elevados con agiotistas, cajas populares y bancos.

“Con esto evitamos que el productor se endeude y termine vendiendo su cosecha a precios de hambre, de 6 o 7 pesos por kilo, por la urgencia de pagar sus deudas”, subrayó. El esquema también contempla la entrega de semilla mejorada, la planeación anticipada de la producción y la calendarización del acopio en centros regionales, lo que permitirá mayor orden, evitar largas filas y dar certeza sobre fecha, lugar y condiciones de recepción de la cosecha.

Para garantizar la transparencia, se propone la creación de una contraloría social interna integrada por productores y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como la instalación de sistemas de videovigilancia para monitorear en tiempo real las actividades en los centros de acopio y la rotación del personal operativo, especialmente de los analistas.

“Se trata de cerrarle el paso al intermediarismo y a cualquier práctica que distorsione el programa”, puntualizó. En el segundo eje, la propuesta busca resolver el destino de las aproximadamente 300 mil toneladas que no son incluidas en el programa de precios de garantía, mediante una estrategia integral de comercialización y valor agregado.

En ese sentido, Ulises Mejía planteó impulsar, en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, la certificación “Hecho en México”, incorporando el distintivo “por zacatecanos y zacatecanas”, para posicionar el frijol con identidad y mayor valor en el mercado.

Destacó que este proceso ya ha comenzado gracias a los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la puesta en marcha de la embolsadora de frijol en Sombrerete, que permitirá limpiar, seleccionar, empaquetar y distribuir el producto hacia las Tiendas del Bienestar en todo el país, además de acompañarse con la entrega de semilla mejorada a pequeños productores.

“Ahí está un claro ejemplo de que sí se puede. Lo que necesitamos ahora es seguir esa ruta, ampliar este modelo e instalar más limpiadoras y embolsadoras para llevar el frijol zacatecano también a la iniciativa privada mediante la certificación ‘Hecho en México por zacatecanos y zacatecanas’”, afirmó.

Con esta certificación se pueden promover convenios con cadenas comerciales como Walmart, Soriana, Aurrera y OXXO, así como con sistemas DIF municipales y estatales en todo el país, para que sea principalmente frijol zacatecano el producto incluido en las despensas que se reparten con frecuencia por autoridades locales. También se puede hacer lo mismo con los bancos de alimentos y otras asociaciones y fundaciones.

“Apoyar desde el estado el proceso de compra-venta permitirá lograr mejores negociaciones de precio para nuestros productores”.

Además, el legislador por Morena resaltó que se debe aprovechar el potencial del mercado nostalgia, integrado por cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, para que en las cadenas comerciales y mercados hispanos se oferten productos de Zacatecas.

Asimismo, propuso la creación de pabellones del campo en puntos estratégicos regionalizados donde las y los productores puedan comercializar directamente sus productos, sin intermediarios, hacia consumidores finales como hogares, restaurantes, hoteles, tiendas de abarrotes y otros negocios.

Inclusive, Ulises Mejía planteó ir más allá, donde este acuerdo por el campo sea de talla nacional, generando intercambio de productos entre las entidades federativas mediante estos pabellones que podrían instalarse en todo el país.

En paralelo, planteó diseñar proyectos de inversión para atraer empresas del sector alimentario para la agroindustria como Herdez y La Costeña, con el objetivo de instalar centros de procesamiento y compra directa en Zacatecas, generando valor agregado, empleos y mejores condiciones de mercado.

“Se trata de pasar de un modelo donde el productor sobrevive, a uno donde realmente gana. Ese es el fondo de esta iniciativa: acompañar el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar hacia la soberanía alimentaria, complementando sus acciones con justicia para el campo y certeza para quienes lo trabajan. Esta propuesta no necesariamente debe ser solo para el frijol; puede aplicarse a otros productos donde Zacatecas es competitivo, como chile, cebolla, ajo, lechuga, zanahoria, uva, nopal, tuna, guayaba, mezcal, limón, manzana y durazno, así como a los derivados del sector pecuario. Se trata de apostarle a la agroindustria como un verdadero polo de desarrollo”, concluyó.