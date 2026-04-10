Zacatecas Capital Mejora Infraestructura Para Atención Digna de Animales Resguardados

Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de bienestar animal en la capital, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente encabezada por Isaac Rivera Ruvalcaba, llevó a cabo la remodelación de un área en el Centro de Atención Canino, con el objetivo de garantizar espacios más dignos, higiénicos y funcionales para los animales resguardados.

De acuerdo con el director, esta intervención fue posible gracias a la suma de voluntades entre ciudadanía y gobierno, ya que habitantes del municipio realizaron donaciones de materiales como grava, arena y cemento, lo que permitió acelerar los trabajos previamente planeados. Esta colaboración refleja una mayor sensibilización social en torno a la responsabilidad compartida sobre el cuidado de los animales.

La obra consistió en la construcción de un firme de aproximadamente 10 centímetros de espesor en un área comunal, de aproximadamente 40 metros cuadrados que anteriormente era de tierra y piedra, condiciones que dificultaban mantener una adecuada higiene. Con esta mejora, se facilita la limpieza del espacio, evitando la acumulación de residuos y garantizando un entorno más saludable para los perros y gatos que permanecen en el centro.

Rivera Ruvalcaba destacó que esta acción forma parte de un esfuerzo constante del área de control canino, el cual ha sido fortalecido mediante el trabajo en colonias y comunidades, promoviendo la participación ciudadana en temas como la tenencia responsable de mascotas. Asimismo, reconoció el apoyo del delegado de Cieneguillas, Mónico, así como del personal operativo que colaboró directamente en la preparación y aplicación del concreto.

Esta primera etapa de rehabilitación abarca un área aproximada de entre 40 y 50 metros cuadrados y representa un paso importante en el compromiso del gobierno municipal, encabezado por el alcalde Miguel Varela, de impulsar políticas públicas enfocadas en el trabajo territorial y resultados concretos.

Finalmente, el titular de Medio Ambiente reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en campañas de esterilización, vacunación antirrábica y registro de mascotas, así como a involucrarse en actividades como el paseo de animales resguardados, contribuyendo así a mejorar su salud y avanzar en la atención del problema de perros y gatos en situación de calle.