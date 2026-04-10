Este Viernes, Habrá Servicios Veterinarios Gratuitos en Pabellón de Arteaga

Este viernes, se llevará a cabo una jornada de servicios veterinarios gratuitos en el municipio de Pabellón de Arteaga, en la Explanada de los Símbolos Patrios, ubicada en Pino Suárez No. 16, Zona Centro, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Durante la jornada se ofrecerán servicios como revisión médica veterinaria, esterilización (con cita), desparasitación, vacunación, ultrasonido, estética canina, entre otros.

El titular de la Proespa, Omar Alejandro Plesent Sánchez, informó que estas acciones responden al interés de la gobernadora Tere Jiménez de impulsar el cuidado animal en todo el estado, acercando estos servicios a municipios y comunidades.

“El objetivo es que todas las familias de Aguascalientes tengan acceso a atención para sus mascotas y cuenten con herramientas para su cuidado y protección”, señaló.

Destacó que, durante el primer trimestre de 2026, se realizaron ocho mil 828 acciones en favor del cuidado animal, reflejo del trabajo permanente del Gobierno del Estado en esta materia.

Detalló que se llevaron a cabo 1,382 valoraciones médicas, 1,510 vacunas aplicadas, 155 consultas con tratamiento, 1,055 desparasitaciones y 349 esterilizaciones; además, se brindaron 110 servicios de estética y 22 ultrasonidos.

En materia de concientización, 582 personas fueron sensibilizadas sobre el cuidado y la protección de mascotas; se impartieron 12 pláticas informativas y se entregaron 3,788 obsequios, así como dos casas para mascotas y 2.5 toneladas de alimento a albergues, asociaciones y hogares temporales.

Finalmente, el funcionario reiteró la invitación a las y los habitantes de Pabellón de Arteaga a participar en esta jornada. Para el servicio de esterilización, es necesario agendar cita al teléfono 465 95 80 116, extensión 1438.