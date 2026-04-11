Antorchistas Entregan Pliego Petitorio al Municipio Capital

Piden Apoyos Para Vivienda, Despensas y Obras

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del Movimiento Antorchista en Zacatecas acudieron al ayuntamiento capitalino para entregar su pliego petitorio correspondiente a 2026, en el que solicitan apoyos a la vivienda, despensas alimentarias, así como obras de infraestructura básica como ampliación de redes de agua potable y drenaje.

La movilización fue encabezada por Mart ín Cordero Macías, líder antorchista en el municipio, acompañado por el dirigente estatal Osvaldo Ávila Tizcareño. Se trata, señalaron, de la onceava gestión que realizan en distintos municipios del estado con el objetivo de que sus demandas sean consideradas dentro de los programas públicos.

A la sede municipal acudieron habitantes de comunidades como San Cayetano, Chilitas y El Maguey, así como de colonias de la capital, entre ellas Díaz Ordaz, Centro y Obrera, quienes entregaron por escrito sus solicitudes dirigidas al alcalde Miguel Varela, con la intención de ser incluidos en los esquemas de apoyo social y obra pública.

La comitiva fue recibida por el secretario de Gobierno municipal, Erick Muñoz Rom án, quien se comprometió a instalar una mesa de trabajo la próxima semana para revisar las peticiones y plantear posibles soluciones. Durante la entrega, Osvaldo Ávila record ó que existen compromisos pendientes desde el año pasado, por lo que insistió en la necesidad de darles seguimiento. En ese sentido, adelantó que el próximo 29 de abril realizarán la entrega de despensas alimentarias y tinacos correspondientes a 2025, actividad que estará acompañada de un programa cultural.

Por su parte, Martín Cordero señaló que las demandas buscan atender rezagos que persisten en distintas comunidades, particularmente en materia de servicios básicos y mejoramiento de vivienda, además de garantizar el acceso a apoyos como calentadores solares y almacenamiento de agua.

Los integrantes del movimiento indicaron que permanecerán a la espera de la mesa de trabajo anunciada por el municipio, con la expectativa de que sus solicitudes sean atendidas y se traduzcan en acciones concretas para las familias que representan.