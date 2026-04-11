Carlos Puente: Impulsan Diputados Infraestructura de Salud en México

Carlos Puente celebró la aprobación de una reforma que promueve y fortalece la construcción, equipamiento, rehabilitación, reconstrucción, ampliación y habilitación de hospitales, clínicas y centros de salud. La nueva legislación va a garantizar que se brinden servicios y atención médica de calidad para la población.

“Una de las prioridades de los zacatecanos y los mexicanos es tener acceso a servicios de salud en más hospitales o clínicas bien equipadas, operando en condiciones óptimas”, señaló.

El líder parlamentario explicó que la construcción de esta infraestructura de salud contempla la coordinación entre el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno estatal y los municipiales.

“Un ejemplo de esta coordinación para ampliar la oferta de instalaciones médicas es la construcción del Hospital Regional del IMSS en Guadalupe”, abundó. Carlos Puente reiteró que la tarea de los diputados es precisamente hacer leyes y reformas que, como en este caso, abren paso para construir hospitales o clínicas en condiciones óptimas para que la gente reciba atención médica de calidad.