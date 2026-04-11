Consumo de Alcohol en Espacios Institucionales Amerita Sanciones más Severas: Rada Luévano

Sostiene que Debe Investigarse a Fondo a Oswaldo Caldera

Por Nallely de León Montellano

Luego de la difusión de un video en el que aparece el director de la Policía Vial de Zacatecas, Oswaldo Caldera Murillo, consumiendo bebidas alcohólicas al interior de las instalaciones de la corporación y aparentemente en horario laboral, el abogado Jorge Rada Luévano presentó una denuncia administrativa en el que solicita su destitución.

En entrevista, el litigante señaló que los hechos podrían constituir diversas faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de posibles implicaciones legales adicionales, al tratarse de conductas que, dijo, no pueden normalizarse dentro del servicio público.

Explicó que el consumo de alcohol dentro de espacios institucionales no sólo representa una infracción administrativa, sino que también abre la posibilidad de otras responsabilidades, sobre todo tratándose de una corporación encargada de la seguridad vial.

“Quien tiene que poner el ejemplo es la autoridad”, sostuvo, al considerar que este tipo de conductas deben sancionarse con mayor rigor cuando involucran a funcionarios. Rada detalló que el video fue difundido presuntamente por personal de la propia corporación, lo que, a su juicio, refleja inconformidades internas y la necesidad de que se investigue a fondo lo ocurrido.

Asimismo, advirtió que se desconoce si, tras el consumo de alcohol, los elementos involucrados hicieron uso de unidades oficiales o realizaron funciones operativas, lo que podría agravar la situación. Ante ello, informó que ya se dio vista al Órgano Interno de Control de la dependencia, así como a la Secretaría de la Función Pública y al Poder Legislativo, con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.

El abogado indicó que el objetivo principal del recurso legal es la destitución del titular de la Policía Vial; sin embargo, como medida inmediata, planteó la necesidad de que tanto el director como los elementos que aparecen en el video sean separados del cargo mientras se desarrollan las indagatorias.

Finalmente, advirtió que, en caso de no obtener respuesta por parte de las autoridades, se contemplan nuevas acciones legales para dar seguimiento al caso, al considerar que se trata de un asunto que debe esclarecerse y sancionarse conforme a derecho.