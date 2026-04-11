El Festival Cultural Rompe Récords, Asegura Le Roy Barragan Ocampo

Derrama Económica Supera los 200 mdp, Festeja

Por Miguel Alvarado Valle

El titular de la Secretaría de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, afirmó que el Festival Cultural Zacatecas 2026 ha marcado un antes y un después, al registrar asistencia histórica, una importante derrama económica y saldo blanco en materia de seguridad, lo cual consolida al estado como un referente cultural a nivel nacional e internacional. Destacó que el concierto de Napoleón y Mocedades rompió récord de asistencia con más de 20 mil personas congregadas en Plaza de Armas y sus alrededores.

Señaló que la respuesta del público superó las expectativas, pues la plaza estuvo completamente llena y la a􀃀uencia se extendió por la avenida Hidalgo y otras zonas donde se colocaron pantallas, permitiendo que miles de familias siguieran el espectáculo. Subrayó que este tipo de participación demuestra el impacto del festival, el cual, dijo, se mantuvo con actividades culturales todos los días tanto en Plaza de Armas como en otros espacios que también registraron lleno total.

Barragán Ocampo destacó que, por la cantidad de eventos y la respuesta del público, el festival se posiciona como uno de los más grandes del país. Indicó que la derrama económica proyectada supera los 200 millones de pesos y que incluso podría incrementarse al cierre del festival. Añadió que empresarios del sector turístico han manifestado su satisfacción por el repunte en la actividad, lo que fortalece la imagen de Zacatecas como destino cultural.

El secretario también resaltó la promoción realizada a nivel nacional, así como el respaldo de autoridades federales, lo que permitió ampliar la difusión del festival. Aseguró que estos esfuerzos han contribuido a posicionar a Zacatecas como el “centro cultural de México”, gracias a la coordinación entre instituciones y la participación del sector turístico. En materia de seguridad, enfatizó que el evento se ha desarrollado con saldo blanco, sin reportes de incidentes graves.

Comentó que incluso en los conciertos masivos no se registraron emergencias relevantes, salvo el desvanecimiento de una persona durante uno de los espectáculos, quien fue atendida sin mayores consecuencias. Esto, dijo, re􀃀eja el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. Asimismo, destacó la presencia de visitantes nacionales y migrantes provenientes de estados como California, Texas, Illinois, Nebraska y Atlanta, quienes participaron tanto en el festival como en celebraciones paralelas, lo que fortaleció el ambiente familiar y turístico.

Señaló que esta a􀃀uencia demuestra el interés de los paisanos por reencontrarse con sus tradiciones y disfrutar de la oferta cultural del estado.

Finalmente, Barragán Ocampo expresó confianza en que los últimos días del festival mantendrán la misma dinámica positiva, con plazas llenas y una sana convivencia. Subrayó que se trata de un festival familiar, sin consumo de alcohol en los espacios principales, lo que favorece la participación de personas de todas las edades y deja, aseguró, un balance altamente favorable para el turismo y la imagen de Zacatecas.