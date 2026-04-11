El Frente Antiimperialista Mexicano Pone en Marcha Campaña de Solidaridad con Cuba

Pide Donativos Para Compra de Alimentos, Medicinas y Otros Insumos

Por Nallely de León Montellano

El Comité Estatal Zacatecas del Frente Antiimperialista Mexicano anunció este viernes el arranque de una campaña de solidaridad con la Revolución Cubana, en el marco de una postura crítica hacia el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla, el cual calificaron como una medida que afecta directamente las condiciones de vida del pueblo cubano. En rueda de prensa, integrantes del comité expusieron que esta iniciativa busca visibilizar las afectaciones derivadas de más de seis décadas de restricciones comerciales y financieras, así como promover acciones de apoyo desde la sociedad civil zacatecana.

De acuerdo con lo expuesto, el bloqueo – formalizado en 1962 durante el gobierno de John F. Kennedy– ha tenido como objetivo aislar económica y políticamente a Cuba, limitando su acceso a bienes, servicios y mercados internacionales. Señalaron que, con el paso de los años, estas medidas se han endurecido con legislaciones como la Ley Torricelli y la Ley Helms-Burton, además de sanciones más recientes que impactan incluso a terceros países que mantienen relaciones comerciales con la isla.

En este contexto, los integrantes del Frente destacaron que en México han surgido diversas iniciativas ciudadanas para respaldar al pueblo cubano, entre ellas la apertura de cuentas bancarias para la recepción de donativos destinados a la compra de alimentos, medicamentos y equipo como paneles solares.

Precisaron que, a nivel local, el comité estatal –constituido el pasado 21 de marzo– hizo un llamado a la población a sumarse a esta campaña mediante aportaciones voluntarias, al considerar que se trata de una forma directa de apoyo ante las condiciones que enfrenta la isla.

Asimismo, señalaron que esta campaña también ha generado posturas encontradas en el ámbito público, particularmente por sectores que cuestionan este tipo de acciones, lo que, dijeron, forma parte del debate político en torno a la política internacional y la relación con Cuba.

Durante la presentación, insistieron en la importancia de mantener la solidaridad entre pueblos latinoamericanos y subrayaron que, más allá de las posturas ideológicas, el enfoque de la campaña está dirigido a atender necesidades básicas de la población.

Finalmente, reiteraron el llamado a las autoridades federales para mantener una postura de respaldo hacia Cuba frente a las presiones internacionales, al tiempo que invitaron a la ciudadanía zacatecana a informarse y participar en las acciones que impulsa esta iniciativa.

Donativos

Las aportaciones voluntarias pueden realizarse en la cuenta bancaria 1358451779 del Banco Banorte, a nombre de Asociación Civil Humanidad con América Latina.