En 107 Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, Presidenta Destaca Entrega de 60 mil Hectáreas a Propietarios Originarios

Recordó que Emiliano Zapata era un hombre con ideales y causas que entendió que la justicia no se implora, se conquista y que la tierra es de quien la trabaja

Destacó que, con la aprobación del Plan B, se honra el legado de Zapata al continuar luchando contra los privilegios

La Presidenta encabezó la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas, además realizó, junto al nieto de Zapata, una Guardia de Honor, así como la colocación de una ofrenda floral en el monumento al Caudillo del Sur

En el 107 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que sus ideales de justicia social siguen vivos en la Cuarta Transformación de la vida pública de México; por ello, en siete años se han entregado más de 60 mil hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios.

“Zapata está en el corazón del pueblo de México. Hoy después de tantos años de su asesinato, su legado sigue vivo. Vive en cada comunidad que defiende su territorio frente a la adversidad; vive en cada campesino y campesina que trabaja la tierra con orgullo, con esfuerzo, con dignidad; vive en cada mexicana y mexicano que se niega a aceptar la injusticia como destino. Vive también en la conciencia de un país que ha aprendido a lo largo de su historia que la transformación verdadera solo es posible cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo participa, cuando el pueblo decide.

“Por eso la Cuarta Transformación es eso, un movimiento en donde el pueblo manda. La mejor forma de honrarlo es no olvidar el origen de su lucha, combatir los privilegios, erradicar lo que aún persiste del viejo del régimen de corrupción y seguir construyendo un país más justo, más igualitario y más digno para todas y para todos”, puntualizó desde la Ex Hacienda de Chinameca en Ayala, Morelos.

En este sentido, la Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el zapatismo también se construyó con mujeres, por ello, en el evento se entregaron certificados a propietarias de tierras, así como reconocimientos a presidentas de Comisariados Ejidales y Comunales, en honor a su esfuerzo, sus derechos e historia.

“En el Humanismo Mexicano, Zapata nos inspira; nos recuerda que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, que gobernar es, ante todo, escuchar, servir y transformar. Y hoy, con profundo orgullo, damos un paso más en ese camino: hoy entregamos certificados a mujeres propietarias de sus tierras de labor y a presidentas de Comisariados Ejidales y Comunales. Hoy reconocemos su esfuerzo, sus derechos y su historia, porque el Zapatismo también estuvo construido con mujeres”, agregó.

Señaló que, honrar el legado de Zapata también significa impulsar cambios que fortalezcan la vida democrática y eliminen los privilegios, por ello, celebró la aprobación de reformas como el Plan B, que no permite la reelección ni el nepotismo, que reduce el presupuesto de los congresos estatales y del Senado, así como los regidores en las presidencias municipales, elimina las pensiones doradas de servidores públicos, disminuye salarios y elimina bonos y seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.

Previo al evento, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas. Además, realizó una Guardia de Honor junto al nieto de Emiliano Zapata, Isaías Manuel René Manrique Zapata, y colocó una ofrenda floral en el monumento al Caudillo del Sur.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, puntualizó que para honrar la memoria y el legado de Zapata, hoy con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el estado de Morelos, ha entregado 3 mil 644 títulos y certificados parcelarios en la entidad; así como 11 mil 344 constancias, beneficiando a más de 8 mil 800 morelenses.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que la Cuarta Transformación recupera los principios que defendía el General Emiliano Zapata: la soberanía, la consolidación del Estado laico mexicano y la justicia social como el centro. Agregó que la lucha de Zapata sigue viva en cada acción impulsada por la primera mandataria.

La presidenta del Comisariado Ejidal de Bonifacio García, Martha Janeth Pizaña Castillo, destacó que la equidad de género llegó al campo morelense con la entrega de certificados y carpetas básicas. Agradeció los apoyos que benefician a las mujeres y reconoció que el momento histórico que vive el país es fruto de su compromiso con las mujeres del campo.