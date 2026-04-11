Inicia el Lunes Registro Para la Credencial del Servicio Universal de Salud: Adilene Rosales

En Primera Fase, Inscribirán a Personas Mayores de 85 Años

Por Miguel Alvarado Valle

La delegación de Programas para el Bienestar en Zacatecas anunció el inicio del registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud, el cual se llevará a cabo del 13 al 30 de abril en la capital del estado y estará exclusivamente dirigido en esta primera fase a personas adultas mayores de 85 años en adelante. La meta estatal es credencializar de manera gradual a un total de un millón 600 mil zacatecanos, informó la delegada Adilene Rosales Romero.

Indicó que durante esta primera etapa, el proceso se concentrará en dicho grupo poblacional con el objetivo de agilizar su incorporación al nuevo esquema de atención médica universal. El registro se realizará en dos módulos ubicados en la Delegación de Programas para el Bienestar y en el IZEA Cinco Señores, donde personal capacitado realizará la captura de datos y la verificación de documentos.

La delegada explicó que la credencial será el pase de entrada para la universalidad de los servicios médicos en el país, además de funcionar como identificación oficial para acceder a los Programas de Bienestar.

De manera paulatina, también sustituirá los carnets actuales del IMSS e ISSSTE para unificar el acceso al sistema de salud. El documento contará con códigos QR que integrarán información de identidad y datos de salud, además de que se acompañará de una aplicación móvil que permitirá consultar derechohabiencia, ubicar unidades médicas cercanas, revisar historial clínico y gestionar citas médicas conforme avance la implementación del programa.

Para realizar el trámite, las personas interesadas deberán presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP certifi- cada, comprobante de domicilio reciente y un número de contacto. El proceso tendrá una duración aproximada de 15 minutos y la entrega de la credencial se realizará alrededor de seis semanas después del registro. Rosales Romero precisó que el inicio en la capital será la primera fase antes de extender el programa al resto de los municipios en mayo.

Finalmente resalto que con esta estrategia, el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca avanzar hacia un sistema de salud universal que garantice atención médica para toda la población.