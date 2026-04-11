La Esencia del Plan B fue Aprobada; se Acabaron los Privilegios: Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que la esencia del Plan B fue aprobada y ya es constitucional, esto luego de ser avalada por 20 congresos estatales, por lo que se cumple con el compromiso de acabar con los privilegios.

Por ello enumeró los principales logros del Plan B:

No reelección.

No nepotismo.

Reducción de recursos a congresos estatales. Ya no pueden gastar en privilegios los Congresos estatales ni el Senado de la República

Reducción de regidores.

Se acabaron las pensiones doradas.

Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.

“Yo quería decirles seis grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino, sobre todo: abajo los privilegios, con todas sus letras. La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada. Y esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que, el siguiente paso es que la iniciativa regrese a la Cámara de Senadores para su declaración y posteriormente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).