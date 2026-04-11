La Esencia del Plan B fue Aprobada; se Acabaron los Privilegios: Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que la esencia del Plan B fue aprobada y ya es constitucional, esto luego de ser avalada por 20 congresos estatales, por lo que se cumple con el compromiso de acabar con los privilegios.
Por ello enumeró los principales logros del Plan B:
- No reelección.
- No nepotismo.
- Reducción de recursos a congresos estatales. Ya no pueden gastar en privilegios los Congresos estatales ni el Senado de la República
- Reducción de regidores.
- Se acabaron las pensiones doradas.
- Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.
“Yo quería decirles seis grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino, sobre todo: abajo los privilegios, con todas sus letras. La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada. Y esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
Explicó que, el siguiente paso es que la iniciativa regrese a la Cámara de Senadores para su declaración y posteriormente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).