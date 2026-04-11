Noches de Salsa y más: la Capital Llena de Vida sus Plazas Públicas

Con el objetivo de consolidar una oferta turística constante y atractiva para locales y visitantes, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Turismo encabezada por Berenice Villagrana Leaños, impulsa una agenda semanal de actividades culturales y recreativas en distintos puntos del Centro Histórico.

Como parte de esta estrategia, destacan las “Noches de Salsa”, que se llevan a cabo los viernes de 18:00 a 21:00 horas en la Alameda. Este espacio ha sido previamente rehabilitado e iluminado con el apoyo de la Dirección de Servicios Públicos y el área de Alumbrado Público, brindando condiciones óptimas para que la ciudadanía pueda disfrutar de un ambiente seguro y familiar.

Villagrana Leaños explicó que estas actividades buscan activar plazas públicas y generar nuevos atractivos turísticos en la capital. “La idea es que cualquier persona pueda acercarse a bailar y disfrutar; es un espacio abierto al público pensado para la convivencia y el disfrute”, señaló.

Además de las Noches de Salsa, el programa contempla una serie de eventos distribuidos a lo largo de la semana. Desde los miércoles, con el ya tradicional “Miércoles de Danzón” en coordinación con la Dirección de Cultura, hasta conciertos de rock los sábados, las actividades se desarrollan en espacios emblemáticos como la Plazuela Goitia, el Mercado González Ortega y la propia Alameda.

La funcionaria destacó que uno de los principales objetivos es mantener la vida cultural activa más allá de las temporadas altas. “Queremos que siempre haya algo que hacer en Zacatecas, que tanto turistas como ciudadanos sepan que de miércoles a sábado encontrarán opciones para disfrutar en el Centro Histórico”, puntualizó.

Asimismo, subrayó la importancia de ofrecer alternativas durante la tarde y noche, horarios en los que muchos espacios culturales como museos permanecen cerrados, permitiendo así ampliar la experiencia turística.

A través de esta programación continua, Zacatecas se posiciona como un destino vivo y en constante movimiento, donde la cultura, la música y la participación ciudadana se convierten en pilares para el desarrollo turístico y la reactivación del corazón de la ciudad. Finalmente se invita a la población a sumarse a estas actividades, disfrutar de los espacios públicos y contribuir al fortalecimiento de la economía local mediante el consumo en el primer cuadro de la ciudad.