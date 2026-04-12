Del Plan B Sólo Discutimos Ruinas: Noemí Luna

“Fue una Cortina de Humo Para no Debatir de Fondo los Problemas del País”

Por Gabriel Rodríguez

La diputada federal por Acción Nacional (PAN), Noemí Berenice Luna Ayala, lamentó que en días pasados en el Congreso federal solamente se discutiera “sobre ruinas” lo que le quedaba de vida al Plan B de Morena, “en un momento en el que la nación se desgarra ante problemas realmente importantes como educación, salud, seguridad y otros”.

Luna Ayala afirmó que el PAN y PRI, en contra de Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano, arguyeron exclusivamente sobre lo que “pudo ser una Reforma en materia electoral”.

Lo anterior, expresó la legisladora, a causa de que “el mejor epíteto que acomoda a dicha propuesta debería ser el de reforma administrativa sobre todo cuando en Zacatecas se había reformado con anterioridad y, en varias ocasiones, la conformación de los ayuntamientos”.

Lo anterior, porque una de las propuestas morenistas fue que se redujera el número de regidores a 15 en cada uno de los dos mil 478 ayuntamientos del país, “cuando en el estado no tenemos composiciones con más de esos 15 integrantes”.

Y sobre las pretensiones de reducir partidas a presupuestos anuales a las cámaras, Luna Ayala reveló que “esa es una facultad de cada uno de los congresos en sus respectivas entidades.

“Sin embargo, hay que precisar que en la mitad de los estados del país, cada una de sus respectivas cámaras no supera 0.

7 por ciento del dinero que se aporta a cada uno; o sea, más de 90 por ciento del recurso es atribución personal de cada uno de los gobernadores y gobernadoras en turno por lo que no es cierto que estén acabando con privilegios”, subrayó.

Asimismo, condenó el hecho de que Movimiento Ciudadano (MC) votara, junto con Morena, dicha iniciativa, “cuando el primer hecho que debió respetarse fue romper con la criminalidad y en con ello evitar el ingreso de dinero sucio a las campañas políticas.

“Lamento que la presidenta de la República, con mayoría calificada, no pudiera sacar una reforma constitucional para el caso concreto de no poder lograr que se le revocara el mandato a la par de realizarse todas las votaciones de 2027, debido a que sus aliados, Verde y PT, no la acompañaron, es decir, la abandonaron a conveniencia”.

Finalmente, Luna Ayala indicó que el Plan ya no es B sino cualquier otra letra posterior, “una cortina de humo para no debatir de fondo los problemas del país ante el acto de desestimar, por ejemplo, el informe de la ONU debido a la grave crisis humana de desapariciones con 134 mil desaparecidos al momento”.