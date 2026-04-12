“Luchamos Para Cerrar las Puertas a la Traición y al Oportunismo, y Recuperar la Grandeza de Zacatecas”: Narro Céspedes

El diputado federal de Morena por Zacatecas, José Narro Céspedes, advirtió que con la reforma a los artículos constitucionales 115, 116 y 134, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para hacer ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales y establecer límites presupuestarios a las altas remuneraciones, se cierran las puertas a la traición y oportunismo que tanto daño le hicieron al país, y que eliminan fondos privados y privilegios a los que estaban acostumbrados.

El diputado federal morenista celebró que con todas estas reformas, se hayan llegado a fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar mecanismos de control democrático pues, en el caso del artículo 115 se precisa que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, mientras que la reforma al artículo 116 nos deja claro que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Narro Céspedes respaldó la reforma también al artículo 134, que señala que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución, ni ganar más que la presidenta.

Resumió que todos estos lineamientos fueron ayer cambiados “para poder dejarnos claro que ya no habrá monopolios en las decisiones y en los recursos que pertenecen a los ciudadanos y que nadie estará por encima de las normas que rigen nuestro Constitución”, puntualizó.

Escenario Zacatecas, Competitivo, Pero Favorable

El legislador zacatecano Narro Céspedes reconoció que, de cara el proceso electoral 2026-2027, el escenario es competitivo, pero rechazó que, a falta de trabajo territorial, hay quienes quieran aparentar triunfos adelantados mediante una mala estrategia de mercadotecnia aérea y con mensajes manipulados donde anuncian encabezar las preferencias.

Asumió que ello no es preocupante pues, aunque las encuestas son importantes, éstas no serán el único criterio que regirá para que el partido tome las decisiones correctas llegado el momento. Al respecto, dijo que, en su caso, y de acuerdo algunas mediciones recientes, “nos mantenemos en la competencia y subiendo, a un mes de que el partido emita la convocatoria respectiva”, subrayó.

En ese sentido, reconoció que hay mujeres algo posicionadas en el territorio estatal, como Geovanna Bañuelos y Verónica Díaz, pero rechazó que se sigan utilizando algunas encuestas por parte de otros personajes sólo como instrumentos de manipulación para generar la percepción de que van arriba.

“Nosotros hemos estado desde hace 40 años haciendo trabajo territorial y creo que podemos encabezar una opción diferente para poder ganar la interna, porque incluso con el gobernador, aunque tenemos diferencias, siempre le hemos apostado al respeto y al diálogo, y nos ven como una opción de respeto; porque no somos traidores ni oportunistas, sino gente que siempre ha luchado por las justicias y libertades del pueblo de Zacatecas, y encaminados a recuperar la grandeza de nuestro estado”, finalizó.