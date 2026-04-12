Mentira, que el PRI Perdiera 700 mil Militantes: José Villalobos García

Están en Reserva y Revisión, Asegura

Por Gabriel Rodríguez

José Luis Villalobos García, diputado federal del PRI y coordinador nacional del programa de afiliación y refrendo de registro de ese instituto político, dio a conocer que en este momento ese partido se halla en proceso de depuración de su padrón de militancia a lo largo y ancho del país, toda vez que desde el pasado año 2025, realizó la revisión aproximada de un millón 500 mil expedientes, “a causa de las multas a las que fuimos sometidos por el Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Asimismo, el funcionario de ese partido, indicó “no ser cierto que hayan perdido 700 mil militantes, sino que todos esos expedientes fueron puestos a reserva para legitimar su procedencia ante la autoridad electoral”.

Villalobos García dijo que lo anterior significó la realización de igual número de verificaciones dentro de los 32 comités ejecutivos estatales y el propio Comité Ejecutivo Nacional así como muchos organismos municipales dentro de los dos mil 478 municipios del país.

“Lo anterior, nos permitió detectar que muchos de los expedientes recabados, previo al último ajuste realizado por la comisión de quejas del INE, permitió que integráramos un padrón, alineado a los criterios de la autoridad, por lo que se decidió poner en reserva cierta cantidad de registros para actualizar expedientes mediante firma de colaboración INE-PRI”, aclaró.

El procedimiento tuvo efecto a partir de la implementación de una aplicación electrónica digital, “que se utiliza en tablets y celulares, que prescinde del papel para no correr riesgos con expedientes físicos que se pueden mojar o ser robados, como ya nos ocurrió y cada uno de los cuales cuesta 111 mil pesos”.

Aclaró además que “no es cierto que el PRI haya perdido de manera estrepitosa su militancia; no es así porque no es cierto que hayan sido 700 mil priístas los que renunciaron al partido ni tampoco se fueron de las filas del tricolor, sino que se trató de expedientes que, por órdenes de la dirigencia nacional, fueron puestos a reserva para cumplir con los criterios establecidos por la autoridad electoral”.

Expresó que tan sólo dentro del estado de Zacatecas había 60 mil registros válidos ante la autoridad que “fueron heredadas en periodos anteriores a la actual dirigencia por lo que se detectó que muchos de ellos no contaban con los requisitos de acreditación como lo requería la autoridad.

“En este momento estamos cerca de los 20 mil registros y dentro de la ruta para emprender la recuperación del padrón de militantes en Zacatecas y todo el país”.

Asimismo, refirió que fueron sometidos a reserva alrededor de 500 mil registros del padrón nacional del PRI y acusó que Morena duplicó alrededor de 140 mil expedientes a nivel nacional, la mayoría de los cuales se hicieron de manera indebida a partir de la expedición de una denuncia de parte del PRI.

“Detectamos con evidencia que estaban coaccionando la afiliación de ciudadanas y ciudadanos mediante el condicionamiento de programas sociales como en los casos de las becas escolares como Rita Cetina en las afueras de las escuelas.

Por otra parte, aseguro que “vamos a cubrir ciento por ciento de las 73 mil 264 secciones del país con representación en los dos mil 478 municipios de México con el fin de tener representación en los 300 distritos electorales en el proceso electoral que inicia el próximo mes de septiembre”.