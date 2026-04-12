Que David Monreal Pruebe Supuesto Complot de Diputados en su Contra: Javier Calzada

Pide que Debate se Centre en Resultados de Programas Públicos

Por Nallely de León Montellano

Luego de las declaraciones del gobernador David Monreal sobre un presunto complot en su contra por parte de legisladores federales, el exdiputado local Javier Calzada cuestionó dichos señalamientos y pidió que cualquier acusación se sustente con pruebas y se atienda con apego a la verdad. En ese sentido, respaldó la postura del legislador Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha solicitado que se transparenten los señalamientos y, en su caso, se investiguen con claridad.

Calzada consideró que el debate no debe centrarse en confrontaciones políticas, sino en revisar a fondo los resultados de programas públicos, particularmente en el sector agrícola.

Al referirse al programa de precios de garantía, señaló que, aunque no es un mecanismo nuevo, su implementación en Zacatecas ha generado inconformidad entre productores, a diferencia de otras entidades donde ha tenido mejores resultados.

Indicó que las protestas registradas en semanas recientes –en carreteras, oficinas gubernamentales y durante el Festival Cultural– re􀃀ejan el descontento por la forma en que se ha operado el programa en la entidad.

Ante este panorama, planteó la necesidad de realizar una auditoría profunda a los recursos destinados al campo, con el objetivo de esclarecer su aplicación y, en caso de detectarse irregularidades, sancionar a quienes resulten responsables, sin importar si se trata de funcionarios federales, actores estatales o incluso líderes de organizaciones.

“El beneficio debe llegar directamente a los productores”, sostuvo, al advertir que existe una percepción generalizada de que los apoyos no han cumplido con su propósito en Zacatecas.

Calzada también rechazó que las críticas formen parte de una estrategia de desprestigio contra figuras políticas, al asegurar que el posicionamiento de Ramírez Cuéllar se mantiene firme en la agenda nacional y no se ve afectado por este tipo de señalamientos.

Finalmente, destacó la construcción del proyecto denominado “Plan Zacatecas”, el cual, dijo, busca integrar propuestas de distintos sectores sociales con miras a definir una ruta de desarrollo para la entidad, más allá de intereses partidistas o coyunturales.

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