“Zacatecanos en Los Ángeles, Sometidos a Enorme Desgaste Sicosocial por las Políticas de Donald Trump”

Pero han Mostrado una Resiliencia Impresionante: García Bárcenas

Por Gabriel Rodríguez

La nutrióloga Nubia Alejandrina García Bárcenas, de 28 años, informó que acorde con sus investigaciones, “gran cantidad de migrantes zacatecanos residentes en Los Ángeles se encuentran sometidos a distintos tipos de enfermedades físicas, mediante presiones que cada vez los estresan más incluso a nivel mental”.

García Bárcenas, ganadora de diversos premios estatales y nacionales, informó que sus proyectos académicos se centran en la atención de las comunidades migrantes con el fin de “no solamente obtener de ellos beneficios económicos o materiales sino más bien dotarlos de herramientas en apoyo a los temas de nutrición y salud”.

Fue a partir de sus estudios como, en 2025, la especialista realizó un trabajo de campo en diversas comunidades de Los Ángeles, donde pudo analizar los estatus migratorios, las condiciones en que muchos de ellos viven y sus principales problemas físicos y mentales.

“Traté de ponderar temas esenciales para el caso de derechos humanos de algunos de ellos y fue ahí como pude realizar un estudio denominado Metodología cualitativa realizado entre 30 migrantes en diversas observaciones de campo en el este de Los Ángeles, conocido como el Barrio mexicano, que es a donde llega la mayoría de ellos”.

La investigadora dijo que “gran parte de esa población se encuentra sometida a enorme desgaste sicosocial a causa de las políticas implementadas en su contra por el presidente Donald Trump y a las violentas presiones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

Este último ensayo fue publicado en la revista estadounidense Frontiers in Nutrition (Fronteras de la nutrición) que es una de las más importantes a nivel mundial en el área, con el fin de que cada vez más personas tengan acceso a ese tipo de información.

“Es a causa de los estatus migratorios de todos ellos como se limita sus accesos a diversos tipos de beneficios médicos, como en el caso de los hospitales, debido a que tenían terror de que el ICE los cazara y es por eso que todos sus padecimientos físicos los afrontaban en soledad y abandono”.

“A pesar de ello, mostraron una resiliencia impresionante pese a lo cual han seguido enviando remesas por lo que urge generar desde Zacatecas proyectos de políticas públicas para rescatarlos”.

En este momento, Nubia García acaba de concluir su maestría a partir de la tesis relacionada con el desafío que todos esos migrantes representan en ciencias de la salud, con mención honorífica.

Ha recibido el Premio municipal de la juventud Fresnillo categoría general por responsabilidad social en 2021; el Premio Estatal de la Juventud Zacatecas, categoría mérito migrante 2022; la presea Youth Awards 2030 como una de las 100 líderes globales en el año 2021; la medalla a la mejor tesis del año licenciatura, área de ciencias de la salud y la publicación en Quartil I, que es uno de los mejores reconocimientos más importantes a nivel académico.