Zacatecas Requiere Plan de Desarrollo Construido Desde la Sociedad: Cárdenas

Convocan a Participar en el Plan Zacatecas 2027-2033

Por Nallely de León Montellano

Académicos, activistas y actores políticos convocaron a la construcción de un proyecto integral de desarrollo para el estado, al advertir que Zacatecas atraviesa por una crisis estructural en distintos ámbitos y permanece rezagado en las principales estrategias nacionales.

En rueda de prensa este sábado, el grupo promotor del denominado Plan Zacatecas 2027-2033, informó que se trata de un ejercicio abierto que busca integrar propuestas de distintos sectores sociales, académicos y productivos, con el objetivo de elaborar un documento que oriente el desarrollo de la entidad en los próximos años.

Raymundo Cárdenas Hernández, presidente del Consejo Editorial de La Jornada Zacatecas, señaló que la iniciativa surge ante un contexto que calificó como “grave” en lo económico, social y de seguridad, además de un estancamiento histórico que ha impedido generar empleos suficientes para la población.

A ello se suma, dijo, la falta de inclusión de Zacatecas en proyectos estratégicos nacionales contemplados en el llamado Plan México.

Planteó que, a diferencia de otras regiones del país que han recibido inversión pública privada, el estado ha quedado al margen de los principales polos de desarrollo, lo que ha profundizado la desigualdad regional.

En ese sentido, sostuvo que ya no es viable depender únicamente de la iniciativa privada para detonar crecimiento, sino que se requiere una estrategia clara impulsada desde lo local.

“El problema es que no hemos tenido un plan propio, construido desde la sociedad, que marque hacia dónde debe ir Zacatecas”, expuso.

Por su parte, el académico Gerardo Aguirre explicó que en los últimos meses se han desarrollado mesas de trabajo en temas clave como desarrollo agropecuario, agua y medio ambiente, migración, salud, educación, seguridad, transparencia y violencia de género, con la participación principalmente de universitarios.

Indicó que uno de los ejes centrales es el campo, particularmente ante con􀃀ictos recientes relacionados con el acopio de granos como frijol y maíz, lo que evidencia la necesidad de propuestas más sólidas para el sector.

También advirtió sobre la crisis hídrica en la entidad y la urgencia de abordar proyectos como la presa Milpillas desde un enfoque técnico y no político, así como la necesidad de replantear el modelo de desarrollo ante la alta migración, que –dijo– re􀃀eja la falta de oportunidades en el estado.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ante el desgaste de la confianza ciudadana hacia las instituciones, así como atender de manera integral la violencia contra las mujeres y las condiciones del sistema de salud.

Los participantes coincidieron en que el documento final deberá ser resultado de un proceso colectivo y servir como una herramienta para que la ciudadanía exija compromisos concretos a quienes aspiren a gobernar la entidad.

Como parte de este proceso, convocaron a la convención estatal que se realizará el próximo 25 de abril en Fresnillo, donde se prevé integrar las propuestas en un solo planteamiento que posteriormente será presentado ante instancias federales, con la intención de que Zacatecas sea considerado en los proyectos estratégicos del país.