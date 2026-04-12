Devela Tere Jiménez el Bando Solemne que Marca el Inicio de la FNSM 2026

En el Emblemático Jardín de San Marcos

Hoy decimos al país y al mundo: aquí está el gigante, aquí está su casa. ¡Que viva la Feria Nacional de San Marcos! ¡Que viva Aguascalientes y que viva México!: TJ.

Develaron los bandos solemnes colocados en cada una de las cuatro puertas del Jardín de San Marcos.

Además, la gobernadora encabezó la coronación de las Reinas en Plenitud 2026 de los once municipios.

En el emblemático Jardín de San Marcos, rodeado de colores, tradición, música y danza, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la develación del bando solemne, es decir, el anuncio oficial que marca el inicio de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, considerada la más grande e importante de Latinoamérica.

Tere Jiménez enfatizó el valor y el orgullo que esta feria representa para todos y todas. “En el corazón de la Feria Nacional de San Marcos, late con fuerza la identidad del gigante de México y de su verbena. La develación del bando solemne es una invitación a vivir con intensidad lo mejor de Aguascalientes. Así somos en Aguascalientes, un estado que hace avanzar a México; garantizamos orden, paz y seguridad en esta gran feria, con un trabajo permanente que se mantiene todo el año y en toda la entidad. Hoy decimos al país y al mundo: aquí está el gigante, aquí está su casa. ¡Que viva la Feria Nacional de San Marcos! ¡Que viva Aguascalientes y que viva México!”.

Al lugar acudieron familias enteras para celebrar una de las tradiciones más queridas por las y los aguascalentenses, quienes, al ritmo de mariachis y estampas folclóricas, gritaron con alegría: ¡Viva Aguascalientes’n!

José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la FNSM, indicó que esta edición 2026 la feria reafirma su carácter como espacio de integración social, plataforma de innovación cultural y motor de desarrollo económico.

“Tendremos desde espectáculos de talla mundial hasta expresiones artísticas locales; la feria constituye un mosaico vivo de talento aguascalentense. La Feria Nacional de San Marcos 2026 es un espacio donde tradición e innovación convergen. Es una celebración que pertenece a su gente y que invita al mundo a conocerla”, subrayó.

Durante el acto protocolario, las autoridades presentes, junto con la reina de la edición 2025, Daniela Martínez, la reina electa de la FNSM 2026, Alexa González, y sus princesas Andy Díaz y Mina J. Sevilla, fueron las encargadas de develar los bandos solemnes colocados en cada una de las cuatro puertas del Jardín de San Marcos.

El primero, denominado “Eventos de Tradición”, se colocó en la puerta oriente y destaca las actividades tradicionales de la verbena abrileña; el segundo, ubicado en el acceso norte, corresponde a “Invitados Especiales: Madrid y Chihuahua”; el tercero, titulado “Serial Taurino”, se instaló en la puerta sur del jardín; y finalmente, en la puerta poniente se colocó el cuarto, “Foro de las Estrellas”, que reúne la cartelera de artistas que se presentarán.

En el marco del evento, en la explanada del Jardín de San Marcos, la gobernadora encabezó la coronación de las Reinas en Plenitud 2026, organizado por el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), donde se reconoció a las representantes de los once municipios.

En su mensaje, Tere Jiménez destacó que las reinas en plenitud representan lo más valioso de Aguascalientes, por su fortaleza, experiencia y entusiasmo por la vida. “Todos los días son buenos para festejar la vida, y ustedes nos demuestran eso, que nunca es tarde para comenzar y tener sueños”, expresó.

Ma. de Jesús Ramírez Castro, directora general del IAPAM, reconoció el apoyo de la gobernadora: “Las y los adultos mayores se sienten muy agradecidos porque nunca se les había apoyado tanto; gracias porque dejarás una huella. Muchas felicidades a nuestras reinas, que representan a cada municipio”.

Las reinas ganadoras de los municipios fueron María Isabel Reyes Ramírez, de Asientos; Eulalia Hinojosa Ibarra, de Calvillo; Laura Esparza Cortés, de Cosío; Rita de Lira Rodríguez, de El Llano; María de Jesús López Ramírez, de Jesús María; Raquel Covarrubias Mota, de Pabellón de Arteaga; María Elena Carmona Pérez, de Rincón de Romos; Graciela Martínez Salazar, de San Francisco de los Romo; Alicia Rocha Hernández, de San José de Gracia; Rosa Jiménez Nieves, de Tepezalá; y Rosalba Magdaleno Robledo, de Aguascalientes.

Acompañaron a la gobernadora la presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Julio Omar Chávez Ventura, director de Promoción Turística del Estado de Chihuahua; Rodrigo Cervantes, Salvador Alcalá Durán y Emanuelle Sánchez Nájera, diputados locales; Isaac Aarón Jesús García, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; el Teniente Coronel de Arma Blindada, Luis Enrique Morales Castillo, de la 14/a. Zona Militar; Enrique García López, secretario del H. Ayuntamiento de Aguascalientes; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado (Sectur); Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt); Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae); Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE); Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA); la señora Betty Flores, esposa del presidente del Patronato de la FNSM; así como presidentes y presidentas municipales.